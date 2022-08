De Nederlandse zwemsters hebben zaterdag brons veroverd op de 4x100 meter vrije slag op de EK in Rome. Kim Busch, Tessa Giele, Valerie van Roon en Marrit Steenbergen bleven ver verwijderd van de titel, die naar Groot-Brittannië ging.

Nederland lag na de eerste beurt van Busch op grote achterstand van koploper Zweden, dat met Sarah Sjöström de beste zwemster ter wereld in de gelederen heeft. Na de beurten van Giele en Van Roon lagen de zwemsters op de vierde plaats.

Dankzij een uitstekende slotbeurt van Steenbergen hield Nederland alsnog een medaille over aan de discipline. Zij kwam met een tijd van 3.37,59 minuten uiteindelijk een seconde tekort op Groot-Brittannië. Zweden werd tweede (3.37,29).

Eerder op de dag maakte Maaike de Waard indruk in Rome door brons te veroveren op de 50 meter vlinderslag. De 25-jarige De Waard ging uitstekend van start en lag direct op koers voor een medaille. De geboren Zuid-Hollandse hield het lang genoeg vol en klokte 25,62, een persoonlijk record.

Busch zwom in Rome ook de finale van de 50 vlinder, maar deed met een tijd van 26,35 niet mee om de medailles en eindigde als zevende. Het goud ging zoals verwacht naar de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström (24,96), die Marie Wattel uit Frankrijk (zilver in 25,33) achter zich hield.

In de finale van de 100 meter schoolslag kon Tes Schouten niet voor een verrassing zorgen. De 21-jarige specialiste finishte als zevende in een tijd van 1.07,66. Daarmee zat ze ruim boven het Nederlands record dat ze zelf in 2020 op 1.06,92 zette.

Foto: AP

Steenbergen naar finale op 200 meter vrije slag

De 22-jarige Steenbergen plaatste zich voor de finale op de 200 meter vrije slag. De Nederlandse uitblinker van dit EK lag in baan drie al snel op kop en gaf die leiding niet meer uit handen. Ze tikte aan in 1.57,40 en noteerde daarmee de beste tijd in de halve finales.

Imani de Jong slaagde er niet in het voorbeeld van landgenote Steenbergen te volgen. Ze klokte de vijfde tijd in haar heat (de tiende tijd overall) en dat was niet voldoende om de finale van zondag te bereiken.

Steenbergen beleeft vooralsnog een ijzersterk EK. De geboren Friezin maakte vrijdagavond grote indruk door goud te pakken op de 100 meter vrije slag. Daarvoor veroverde ze al Europese titels op de 4x200 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag met de estafetteploeg.

Foto: Reuters

Korstanje, Toussaint en De Waard zwemmen naar finales

Nyls Korstanje plaatste zich overtuigend voor de finale op de 100 meter vlinderslag. De 23-jarige Fries noteerde een tijd van 51,46, de derde tijd overall in de halve eindstrijd. Alleen de Hongaar Kristof Milak (51,01) en de Zwitser Noè Ponti (51,16) waren sneller.

Op de 50 meter rugslag plaatsten Kira Toussaint en De Waard zich voor de finale. Titelverdediger Toussaint klokte met 27,84 de vierde tijd overall en De Waard had aan de zesde tijd (28,00) genoeg om zich voor de strijd om de medailles te plaatsen.