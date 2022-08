De Nederlandse turnsters zijn er zaterdag op de EK in München niet in geslaagd om een medaille te veroveren in de teamfinale. De formatie eindigde in de Olympiahalle op een verdienstelijke vierde plek.

Vera van Pol, Sanna Veerman, Tisha Volleman en Naomi Visser waren op de vier toestellen goed voor een totaalscore van 156,464. Dat was niet voldoende voor het podium, dat werd gevormd door Italië (165,163), Groot-Brittannië (161,164) en Duitsland (158,430).

Vier jaar geleden, in hun laatste EK-finale als team, werd Nederland verrassend derde. Behalve Van Pol, Visser en Volleman maakten toen ook Céline van Gerner en Sanne Wevers deel uit van de ploeg.

Van Gerner is gestopt, terwijl Wevers pas net weer in training is. De olympisch kampioene op balk van 2016 begint met haar zus Lieke onder leiding van vader en coach Vincent Wevers met een nieuwe trainingsgroep in Varsseveld. Visser sluit zich na de EK bij die groep aan.

Naomi Visser in actie tijdens de landenwedstrijd. Naomi Visser in actie tijdens de landenwedstrijd. Foto: ANP

Wiersma deelt mee in succes Duitsland

Het is de tweede keer dat de Italiaanse turnsters EK-goud pakken, na eerder succes in 2006. Voor Italië kwamen onder anderen Asia D'Amato en Martina Maggio in actie, respectievelijk de nummer één en drie van de individuele meerkamp van afgelopen donderdag.

Gerben Wiersma, jarenlang bondscoach van de Nederlandse vrouwen voordat hij in maart 2021 stopte, deelde nu als bondscoach mee in het bronzen succes van Duitsland. De Duitse vrouwen stonden niet eerder op het podium bij een teamwedstrijd op de EK.

De EK turnen is donderdag begonnen en duurt tot en met volgende week zondag. Visser, die donderdag als zesde eindigde op de meerkamp, komt zondag in actie in de finale van de onderdelen brug en vloer.