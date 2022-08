De aanvangstijden van de marathon bij de EK atletiek worden niet aangepast. Zo'n vijftig atleten hadden in een open brief gevraagd de wedstrijden te vervroegen omdat ook maandag hoge temperaturen worden verwacht.

De Duitse atletiekbond DLV meldde zaterdag dat de Europese bond EA niet aan dat verzoek heeft voldaan. De vrouwen starten maandag om 10.30 uur, de mannen een uur later.

De verwachting is dat het maandag iets minder warm is dan in het weekend, maar het zal nog altijd 24 tot 26 graden zijn als de marathonlopers in actie komen.

"Het is de taak van de organisator om de gezondheid van de atleten te beschermen", schreef de Duitse hardloopster Fabienne Königstein maandag in een open brief, die ook de Nederlander Tom Hendrikse ondertekende.

"We willen allemaal dat de marathon een zo groot mogelijk publiek trekt en daarom is het natuurlijk belangrijk dat de wedstrijd op tv wordt uitgezonden. Maar die overwegingen mogen niet leiden tot gezondheidsrisico's voor de atleten."

De Nederlandse Nienke Brinkman als een van de kanshebbers voor een medaille. Haar naam staat niet onder de brief.