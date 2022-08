De Nederlandse vrouwen dubbelvier en mannen vier-zonder hebben zaterdag zilver gepakt op het EK roeien in München. Eerder op de dag zorgden Ymkje Clevering en Veronique Meester in de twee-zonder voor de eerste Nederlandse medaille van het toernooi.

Tessa Dullemans, Ilse Kolkman, Bente Paulis, Nika Vos moesten in de dubbelvier hun meerdere erkennen in Groot-Brittannië, dat ruim drie seconden sneller was. Het brons was voor Oekraïne.

Bij de vier-zonder moesten ook Rik Rienks, Sander de Graaf, Ruben Knab en Ralf Rienks het goud aan Groot-Brittannië laten (+2.26). Roemenië legde daar beslag op het brons. De broers Rienks zijn zonen van tweevoudig olympisch kampioen Nico Rienks.

Clevering en Meester begonnen sterk in de twee-zonder, maar zagen Roemenië (goud) en Groot-Brittannië (zilver) onderweg passeren. Het verschil tussen de Roemeense en de Britse vrouwen was een kleine twee seconden. Nederland gaf meer dan vijf tellen toe.

Vorig jaar maakten Clevering en Meester op de Olympische Spelen in Tokio nog deel uit van de vier-zonder, die goed was voor zilver. Die boot veroverde de afgelopen drie jaar de Europese titel.

Vrouwen vier-zonder ditmaal buiten medailles

Ditmaal greep de vier-zonder naast de medailles. Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins lagen in het begin nog op koers, maar vielen ver terug en werden vijfde. Goudenmedaillewinnaar Groot-Brittannië was ruim acht seconden sneller.

Later op de dag volgen in München meer roeifinales met Nederlandse inbreng. Ook op zondag wordt nog om de medailles gestreden. Over een maand zijn de wereldkampioenschappen in Tsjechië.