Marrit Steenbergen heeft zich zaterdagochtend bij de EK langebaanzwemmen in Rome voor de halve finales van de 200 meter vrije slag geplaatst. Bij de mannen bereikte Nyls Korstanje met de tweede tijd de halve eindstrijd van de 100 meter vlinderslag.

Steenbergen, die vrijdagavond haar eerste grote individuele titel pakte met goud op de 100 vrij, won haar serie op de 200 vrij en noteerde de zesde tijd overall: 2.00,01. Imani de Jong was sneller (1.59,57) en is ook door.

Silke Holkenborg en Janna van Kooten redden het niet. Holkenborg kwam weliswaar tot de tiende tijd (2.00,35), maar per land mogen slechts twee zwemmers naar de halve finales.

Op de 50 meter rugslag bereikten Maaike de Waard en Kira Toussaint de halve eindstrijd. De Waard kwam in 27,87 tot de derde tijd, terwijl Toussaint overall de zesde tijd klokte.

Bij de mannen waren er geen problemen voor Korstanje. De 23-jarige Nederlander, die vrijdag naast een medaille op de 50 meter vlinderslag greep, hoefde in de series van de 100 vlinder met een tijd van 51,81 alleen de Zwitser Noe Ponti (51,56) voor zich te dulden.

Alle halve finales zijn later op zaterdag. De finales volgen zondag. De EK duurt nog tot en met woensdag. Nederland pakte tot nu toe vier medailles.