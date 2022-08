Nyck de Vries is zaterdag uitgevallen tijdens de eerste Formule E-race van het weekend in Seoel. De 27-jarige Nederlander van Mercedes was in Zuid-Korea betrokken bij een opmerkelijke crash van acht auto's.

De Vries was een van de acht coureurs die al tijdens de eerste ronde de laatste bocht voor de finish miste. Alle auto's kwamen tot stilstand in de bandenstapels, waarbij de auto van Sébastien Buemi op de wagen van De Vries belandde.

De Nederlander moest daardoor lang blijven wachten totdat hij kon uitstappen. Hij bleef net als de andere betrokken coureurs ongedeerd. Voor Buemi, André Lotterer, Oliver Askew, Oliver Turvey en Dan Ticktum zat de race er ook op.

In Seoel valt dit weekend de beslissing in de strijd om de Formule E-titel. De Vries en landgenoot Robin Frijns komen daar als nummers acht en zeven van de WK-stand niet meer voor in aanmerking.

Stoffel Vandoorne gaat vrijwel zeker met het kampioenschap aan de haal. De Belgische teamgenoot van De Vries heeft in het klassement een voorsprong van 36 punten op nummer twee Mitch Evans.

De Vries won dit seizoen twee races: in Djedda en in Berlijn. In totaal stond hij drie keer op het podium. Frijns verscheen één keer vaker op het ereschavot.

