De Nederlandse springruiters hebben vrijdag zilver veroverd in de landenwedstrijd bij de WK in het Deense Herning. Daardoor plaatste Nederland zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Het team van bondscoach Jos Lansink schoof op de derde en laatste dag twee plaatsen op in het klassement. Dat was vooral te danken aan Harrie Smolders die met zijn paard Monaco afsloot met een foutloze ronde. Hij bleef ook binnen de tijd.

De concurrentie maakte daarentegen wel de nodige fouten, vooral het Franse team. Bij Duitsland viel ruiter Andre Thieme van zijn paard. De wereldtitel ging naar Zweden en het brons was voor Groot-Brittannië. Ierland eindigde als vierde, voor Duitsland en Frankrijk. Deze landen mogen ook allemaal naar de Spelen.

Nederland begon de slotdag als vierde met name dankzij een sterk optreden op de tweede dag van Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling. Beiden waren donderdag foutloos gebleven, waar Sanne Thijssen en Smolders een springfout lieten noteren.

Van der Vleuten, die na donderdag individueel de zevende plaats bezette, had met Beauville Z op de openingsdag ook al een foutloze ronde gereden. Aanvankelijk zou niet Vrieling maar Willem Greve deel uitmaken van de Nederlandse ploeg, maar vlak voor de WK brak hij zijn enkel en bovenarm bij een val.