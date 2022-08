Arno Kamminga komt niet meer in actie op de EK langebaanzwemmen in Rome. De kopman van het Nederlandse zwemmen heeft zich vrijdag vlak na het veroveren van de Europese titel met de gemengde estafetteploeg teruggetrokken voor de 200 meter schoolslag.

Het was lang onzeker of Kamminga zou meedoen aan de EK. Op de WK van twee maanden geleden in Boedapest, waar hij zilver won op de 100 meter schoolslag, trok hij zich halverwege het toernooi terug omdat hij ziek was.

Net als vijf andere zwemmers uit de Nederlandse ploeg testte Kamminga bij thuiskomst positief op het coronavirus. De geboren Katwijker had veel last van de besmetting: hij kon bijna anderhalve week niet trainen in het zwembad.

Zijn coach Mark Faber zinspeelde daarom op een afwezigheid van Kamminga op de EK. De topzwemmer reisde desondanks toch af naar Rome. Vrijdagavond bleef de winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen in Tokio steken op een teleurstellende zevende plaats in de finale van de 100 meter schoolslag, terwijl die discipline zijn specialisme is.

Toch was er ook succes voor Kamminga op de EK: met de gemengde estafetteploeg pakte hij vrijdagavond goud op de 4x100 meter wisselslag. De Zuid-Hollander zou zaterdag alweer in actie moeten komen op de series van de 200 meter schoolslag, maar dat laat hij dus achterwege.

De EK langebaanzwemmen zijn donderdag begonnen en duren tot en met komende woensdag. Na de eerste twee dagen staat Nederland op drie gouden medailles. Niet alleen was de gemengde estafetteploeg de beste op de 4x100 meter wisselslag, de zwemsters werden donderdag Europees kampioen op de 4x200 meter vrije slag en Marrit Steenbergen pakte vrijdag goud op de 100 meter vrije slag.