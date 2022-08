De Nederlandse zwemmers hebben vrijdag ook goud veroverd op de 4x100 meter wisselslag gemengd bij de EK langebaan in Rome. Een dag na de Europese titel op de 4x200 meter vrije slag snelde Nederland met onder anderen kersvers Europees kampioene Marrit Steenbergen naar de eerste plaats.

Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Steenbergen snelden naar een tijd van 3.41,73 minuten, waarmee ze bijna twee seconden sneller waren dan nummer twee Italië (3.43,61). Het brons was voor Groot-Brittannië (3.44,69).

Halverwege de race lag Nederland nog vierde, maar dat kwam vooral omdat de ploeg begon met Toussaint als openingszwemmer. Drie andere landen kozen bij de eerste beurt voor een man. Na de beurt van Korstanje, de derde zwemmer, ging Nederland soeverein aan kop. Slotzwemmer Steenbergen, die een uur voor de race goud won op de 100 meter vrije slag, klaarde vervolgens de klus.

Voor de gemengde estafetteploeg is het de eerste internationale titel op de 4x100 meter wisselslag, die pas een enkele jaren op het programma staat. In juni pakten Toussaint, Kamminga, Korstanje en Steenbergen brons op dit onderdeel bij de WK langebaan in Boedapest. Op het EK van 2020 moest de ploeg zich tevredenstellen met zilver.

Met de derde gouden medaille kent Nederland tot dusver een goed EK in Rome. Donderdag pakten Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Steenbergen verrassend goud op de 4x200 meter vrije slag voor vrouwen. Vrijdagavond volgde het individuele goud van Steenbergen, die nu op drie Europese titels staat.

De EK zwemmen is donderdag begonnen in Rome en duurt nog tot en met volgende week zondag. Het langebaanprogramma wordt woensdag afgesloten. In de Italiaanse hoofdstad worden ook de Europese toernooien van het openwaterzwemmen, synchroonzwemmen, schoonspringen en klifduiken afgewerkt.