Marrit Steenbergen is door het dolle heen na haar Europese titel op de 100 meter vrije slag. Na jaren in de schaduw van grootheden Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk beleefde de Friezin haar grote doorbraak met haar eerste gouden medaille op een groot titeltoernooi.

"Dit is heel gaaf", zei een dolblije Steenbergen na afloop van haar gouden race in Rome tegen de NOS. "Dat ik het hier nu kan laten zien, met een persoonlijk record in een finale... Op meer kan je niet hopen."

De 22-jarige Steenbergen kon niet eerder meedoen aan de individuele nummers op het EK langebaan omdat Kromowidjojo en Heemskerk de voorkeur kregen van de Nederlandse zwembond. Na het afscheid van beide iconen rond de jaarwisseling stond niets een EK-debuut in de weg voor Steenbergen.

"Ik was altijd de derde, vierde, vijfde zwemster", aldus Steenbergen, die wel deel uitmaakte van de estafetteploeg op het EK van 2016 (goud) en 2020 (zilver). "Nu mag ik individueel starten. Of ik de sport moet dragen? Het staat wel in de pers dat ik hun opvolger ben, maar zo voel ik dat niet. Ik vind het gewoon leuk om te racen."

Steenbergen won donderdag al met de estafettezwemsters goud op de 4x200 meter vrije slag. "Het ging supergoed en dan wil je dat vandaag individueel laten zien. Dan is het lastig om rustig te blijven. Ik was vanmiddag wel een beetje zenuwachtig. Maar ik merkte dat ik er zin in had en was relaxed."

In de EK-finale kende Steenbergen een uitstekende start: na 50 meter lag ze op gelijke hoogte met de Française Charlotte Bonnet. "Ik moet het hebben van mijn terugbaan. Ik zag haar in mijn ooghoeken en dacht: o, nee. Dan tik je als eerste aan. Zo vet."