Marrit Steenbergen heeft vrijdag bij de EK langebaan in Rome de eerste grote individuele titel in haar loopbaan gepakt. De zwemster was de beste in de finale van de 100 meter vrije slag. Nyls Korstanje (50 meter vlinderslag) en Arno Kamminga (100 meter schoolslag) pakten geen medaille.

Steenbergen behoorde in de halve eindstrijd al tot de snelsten en kwam in de finale tot een persoonlijk record van 53 seconden en 24 honderdsten. Ze hield de Française Charlotte Bonnet (53,62), die nog als snelste keerde, van zich af in de strijd om het goud. Het brons was voor de Britse Freya Anderson (53,63).

"Na 50 meter zag ik dat ik naast Bonnet lag en ik moet het hebben van het tweede deel. Dat is zó vet. Ik was een beetje zenuwachtig, want ik wilde het laten zien. Maar ik had er ook heel veel zin in", zei Steenbergen, die met haar titel Femke Heemskerk opvolgt, in een eerste reactie bij de NOS.

Het is voor Steenbergen haar tweede medaille van deze EK. Eerder was ze onderdeel van de Nederlandse ploeg die verrassend met het goud aan de haal ging op de 4x200 meter vrije slag.

De Friezin heeft het plezier in zwemmen hervonden na jaren waarin ze als toptalent regelmatig aan stoppen dacht. In november vorig jaar bewees ze op de EK kortebaan al op de goede weg te zijn met goud op de 200 vrij en brons op de 100 vrij.

Later op vrijdag pakt Steenbergen mogelijk nóg een gouden medaille. Samen met Kira Toussaint, Korstanje en Kamminga is ze favoriet in de finale van de 4x100 meter wisselslag bij de gemengde estafette.

Nyls Korstanje greep naast de medailles op de 50 meter vlinderslag. Nyls Korstanje greep naast de medailles op de 50 meter vlinderslag. Foto: Getty Images

Korstanje kan verwachtingen niet waarmaken

In een wat tegenvallende tijd van 23,10 moest Korstanje eerder op de avond in de finale van de 50 vlinder zijn meerdere erkennen in goudenmedaillewinnaar Thomas Ceccon uit Italië (22,89), de Fransman Maxime Grousset (22,97) en de Portugees Diogo Matos Ribeiro (23,07).

Korstanje had zich donderdag voor de finale geplaatst in een tijd van 22,88. Daarmee was hij samen met Grousset de enige die onder de 23 seconden dook én opnieuw zijn eigen nationale record aanscherpte. In de series had Korstanje de Nederlandse toptijd al omgezet van 23,02 in 22,90.

Onlangs slaagde Korstanje er bij de WK langebaan in Boedapest niet in om de finale van de 50 vlinder te bereiken. Hij kwam toen met een tijd van 23,14 niet voorbij de halve eindstrijd.

Arno Kamminga speelde een bijrol in de finale van de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga speelde een bijrol in de finale van de 100 meter schoolslag. Foto: Getty Images

Ook niet fitte Kamminga buiten medailles

Kamminga werd zevende in de finale van de 100 school. Hij klokte 59,68, waarmee hij achttien honderdsten tekortkwam voor een podiumplek. Het ereschavot wordt bezet door de Italianen Nicolò Martinenghi (58,26) en Federico Poggio (58,98) en de Litouwer Andrius Sidlauskas (59,50).

Bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio pakte Kamminga nog een zilveren medaille op de 100 school. Zijn aanloop naar de EK - hij raakte besmet met het coronavirus - verliep echter gebrekkig.

Op hetzelfde onderdeel bij de vrouwen bereikte Tes Schouten de finale. Ze klokte in de halve eindstrijd 1.07,26, waarmee ze als zevende doorging. Op de 50 vlinder plaatsten Maaike de Waard (25,97) en Kim Busch (26,17) zich als vierde en achtste voor de eindstrijd. Stan Pijnenburg kwam op de 100 vrij in 48,94 tekort voor de finale.