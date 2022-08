Tyson Fury neemt voorgoed afscheid als bokser, zo heeft hij vrijdag op zijn 34e verjaardag verzekerd. De flamboyante Engelsman geldt als ongeslagen kampioen bij de bond WBC.

"Heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan mijn carrière. Na lange gesprekken heb ik besloten om definitief te stoppen. Op mijn 34e verjaardag zeg ik: bon voyage", schrijft Fury op sociale media.

Fury kwam in april voor het laatst in actie, toen hij zijn landgenoot Dillian Whyte op Wembley versloeg en zijn WBC-kampioensgordel behield. Na die confrontatie zei 'The Gipsy King' al te stoppen, maar eerder deze week zei hij open te staan voor een derde partij tegen Derek Chisora.

Vorige maand liet Fury bovendien weten dat hij het onder de juiste voorwaarden graag zou opnemen tegen Anthony Joshua. Zijn twee jaar jongere landgenoot was de wereldkampioen bij de bonden WBA, WBO, IBF en IBO, maar verloor zijn titels in september vorig jaar verrassend aan Oleksandr Usyk.

Tyson Fury was in april van dit jaar te sterk voor Dillian Whyte. Tyson Fury was in april van dit jaar te sterk voor Dillian Whyte. Foto: Getty Images

Fury kende bewogen loopbaan

Fury kwam in zijn profloopbaan 33 keer in actie. Hij won 32 gevechten; alleen de ontmoeting met Deontay Wilder in december 2018 eindigde onbeslist. Twee latere gevechten met de Amerikaan leverden wél overwinningen op.

In 2015 veroverde Fury de kampioensgordels bij de WBA, IBF en WBA door Wladimir Klitschko te verslaan, maar daarna ging het bergafwaarts. De Engelsman werd depressief en raakte zijn titels kwijt nadat hij was betrapt op het gebruik van cocaïne.

Daarna raakte het zwaargewicht verslaafd aan alcohol en drugs, verloor hij zijn bokslicentie en kwam hij veel aan. In de zomer van 2018 keerde Fury in stijl terug met een zege op Sefer Seferi, waarna nog zeven gevechten (zes zeges) volgden.