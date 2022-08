Kickbokskampioen Robin van Roosmalen zet per direct een punt achter zijn loopbaan, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen zegt niet meer op zijn oude niveau te kunnen komen, nadat hij anderhalf jaar geleden was betrokken bij een ernstig auto-ongeluk.

De 32-jarige Van Roosmalen en zijn zus werden in januari vorig jaar op de vluchtstrook van de A2 bij Nieuwegein door een vrachtwagen aangereden. Ze stonden met autopech aan de kant. Van Roosmalen raakte daarbij zwaargewond. Zijn jongere zus Melissa overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Van Roosmalen werkte daarna aan een comeback, maar daar slaagde hij niet in. "Met pijn en acceptatie kondig ik vandaag mijn pensioen aan", schrijft de kickbokskampioen vrijdag op Instagram. "Om deze pijnlijke maar realistische boodschap zo groots en eerlijk mogelijk met jullie te delen, zal me helpen dit hoofdstuk in mijn leven met vrede af te sluiten."

Van Roosmalen beleefde zijn hoogtepunt als kickbokser in het vorige decennium. Hij veroverde van 2014 tot en met 2018 zeven wereldtitels bij GLORY: drie in het lichtgewicht en vier in het vedergewicht. Hij won 51 van zijn 72 bokspartijen. In 2019 stapte Van Roosmalen over naar de Mixed Martial Arts (MMA), maar dat avontuur was mede door de coronapandemie van korte duur.

"Zoals jullie allemaal weten, heb ik mentaal en fysiek hard gewerkt om te herstellen van het tragische auto-ongeluk", aldus Van Roosmalen. "De afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet meer terug zal komen op het niveau van voor het ongeluk. Normaal gesproken zou ik mijn ego laten winnen, maar ik weet hoe gevaarlijk deze sport is als je gezondheid niet is wat het moet zijn."

Van Roosmalen zegt aan de slag te gaan als ambassadeur in de kickbokssport. Hoe die rol er precies uit gaat zien, is niet bekend. De Brabander gaat daar zaterdag meer details over delen.