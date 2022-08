De Nederlandse gemengde ploeg voor de 4x100 meter wisselslag heeft zich vrijdag bij de EK in Rome overtuigend voor de finale geplaatst. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Tessa Giele zwommen de beste tijd: 3.46,64.

De Nederlanders waren een halve seconde sneller dan Duitsland. Polen liet de derde tijd noteren en was bijna anderhalve seconde langzamer. De finale staat vrijdagavond om 19.40 uur op het programma.

De Nederlandse estafettezwemsters pakten donderdag al verrassend het goud op de 4x200 meter vrije slag. Het jonge Oranjekwartet (Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen) veroverde in het openluchtzwembad in het Foro Italico de Europese titel in 7.54,07.

Maaike de Waard en Kim Busch zijn in de Europese titelstrijd in de hoofdstad van Italië doorgedrongen tot de halve finales van de 50 meter vlinderslag. De Waard zwom de vijfde tijd van de series (26,01), Busch de zevende (26,22).

Giele (26,44) schaarde zich met met de elfde tijd (26,44) ook bij de zestien snelste zwemsters. Ze mist echter de halve eindstrijd, omdat er uit de series maar twee zwemsters uit hetzelfde land verder mogen.

Tes Schouten plaatste zich met de negende tijd voor de volgende ronde van de 100 meter schoolslag (1.07,54). De zevende tijd van Stan Pijnenburg op de 100 meter vrije slag (48,57) was ook voldoende voor een plaats in de halve finales.