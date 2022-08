De estafettezwemsters kunnen bijna niet geloven dat ze donderdag de Europese titel hebben veroverd. De jonge Marrit Steenbergen, Imani de Jong, Silke Holkenborg en Janna van Kooten waren de beste op de 4x200 meter vrije slag in Rome.

"Dit is ongelooflijk. Wat een geweldige verrassing is dit", zei de twintigjarige Holkenborg na afloop. "We wilden zo hoog mogelijk eindigen, maar hadden niet verwacht dat we met dit team nu al eerste zouden worden", voegde ze eraan toe bij de NOS.

Het was voor het eerst dat Nederland een Europese titel veroverde op de 4x200 meter. En dat deed de ploeg met de 17-jarige Van Kooten, de 20-jarige De Jong en Holkenborg en de 22-jarige Steenbergen.

In de slotfase werd de strijd om het goud een rechtstreeks duel tussen Steenbergen en de Britse Freya Anderson. De Britse had 1.57,02 nodig voor haar 200 meter, Steenbergen snelde naar een tijd van 1.56,26.

"We schreeuwden het uit van blijdschap", aldus Steenbergen. "We zijn ontzettend blij. Het is een lange tijd geleden dat we bij elkaar zijn geweest, dus ik ben ontzettend trots. We wisten dat we een medaille konden pakken, maar vandaag hoorden we bij de besten."

Steenbergen kan het EK nog meer glans geven. Zij komt vrijdagavond in actie in de finale van de 100 meter vrije slag en maakt een goede kans op een medaille. De Nederlandse plaatste zich met de tweede tijd voor de eindstrijd.