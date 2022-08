Naomi Visser is donderdag als zesde geëindigd op de meerkamp bij de EK turnen in München. De twintigjarige Nederlandse ging na drie van de vier subdivisies nog aan de leiding, maar verloor tijdens de laatste sessie veel terrein.

Visser kwam 's ochtends tot een totaalscore van 52,265. Vooral op vloer (13,633) en brug (14,266) leverde ze een goede prestatie.

"Omdat we in de eerste subdivisie turnden, is het lastig om te zeggen waar deze score mij gaat brengen", zei Visser na afloop van haar optreden. "Er komen nog ontzettend veel turnsters in actie. Maar ik denk dat ik een goede uitgangspositie heb."

Visser leidde ook na de tweede en derde subdivisie de dans, maar zag haar score tijdens de laatste sessie door veel turnsters overtroffen worden. De Italiaanse Asia D'Amato pakte het goud met een score van 54,732. De Britse Alice Kinsella legde beslag op het zilver met 54,132 en de 53,965 van de Italiaanse Martina Maggio was goed voor brons.

Vera van Pol werd met haar score van 51,499 zestiende en Tisha Volleman moest met een totaal van 50,333 met de achttiende plaats genoegen nemen.

Nederland zesde in landenklassement

In het landenklassement eindigde Nederland met een score van 155,464 als zesde, waarmee een ticket voor de teamfinale werd veiliggesteld. Italië finishte bovenaan met 165,162, voor Groot-Brittannië (162,129) en Frankrijk (159,131).

Nederland vaardigde Visser, Van Pol, Volleman, Sanna Veerman en Shadé van Oorschot af aan de landenwedstrijd.

De EK turnen zijn onderdeel van de gecombineerde kampioenschappen die van 11 tot en met 21 augustus plaatsvinden in München. Bij het grote evenement worden negen olympische sporten afgewerkt.