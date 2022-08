De Nederlandse zwemsters hebben donderdagavond bij de EK in Rome beslag gelegd op de gouden medaille op de 4x200 meter vrije slag. Het viertal Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen zegevierde in een tijd van 7.54,07.

Nederland hield Groot-Brittannië (7.54,73) nipt achter zich. Het brons was er voor de Hongaarse ploeg in 7.55,73.

Nederland vertoefde lange tijd op de tweede en derde plaats. Met Van Kooten in het water werd succesvol jacht gemaakt op de koppositie. Steenbergen maakte het karwei daarna af. De winnende tijd lag zo'n twee seconden boven het Nederlandse record.

In de slotfase werd de strijd om het goud een rechtstreeks duel tussen Steenbergen en Freya Anderson. De Britse had 1,57,02 nodig voor haar 200 meter, Steenbergen snelde naar een tijd van 1.56,26.

Het is voor het eerst dat Nederland een gouden EK-medaille verovert in deze discipline. Steenbergen is met haar 22 jaar de oudste van het kwartet. Van Kooten is zeventien en Holkenborg en De Jong zijn beiden twintig.

Nederlanders presteren goed in Rome

Er was donderdag ook individueel Nederlands succes in Rome. Zo plaatste Nyls Korstanje zich overtuigend voor de finale op de 50 meter vlinderslag. De 23-jarige geboren Fries was de snelste in de halve eindstrijd en verbeterde met een tijd van 22,88 ook zijn nationale record. Steenbergen bereikte op de 100 meter vrije slag de finale en Arno Kamminga drong door tot de eindstrijd op de 100 meter schoolslag.

Korstanje verwees in zijn heat de Italiaan Thomas Ceccon (23,14) naar de tweede plaats. Diogo Matos Ribeiro uit Portugal werd in 23,18 derde. In de andere heat was de Fransman Maxime Grousset de snelste in 22,90.

Donderdagochtend zwom Korstanje in de series al naar 22,90, waarmee hij zijn oude toptijd en tevens het nationale record met 0,12 aanscherpte.

Vrijdag om 18.07 uur is de eindstrijd op de 50 meter vlinderslag.

Ook Steenbergen maakt goede indruk

Op de 100 meter vrije slag kwalificeerde Steenbergen zich met overmacht voor de eindstrijd. De Nederlandse won in 53,80 haar halve finale. De Italiaanse Silvia Di Pietro moest als nummer twee 0,33 toegeven.

In de andere heat zegevierde Charlotte Bonnet in 53,56. Zij was als enige sneller dan de 22-jarige Steenbergen.

De finale van dit onderdeel is vrijdag om 18.12 uur.

Marrit Steenbergen won nog nooit een individuele medaille op de EK langebaan. Marrit Steenbergen won nog nooit een individuele medaille op de EK langebaan. Foto: Reuters

Kamminga herstelt zich van zwak begin

Op de 100 meter schoolslag tikte Kamminga na een wat stroeve start als eerste aan in 59,29. Bij het keerpunt lag hij nog derde. De Oostenrijkers Valentin Bayer en Bernhard Reitshammer finishten als respectievelijk tweede en derde in 59,59 en 1.00,08.

In de andere halve finale noteerde de Italiaan Nicolò Martinenghi een tijd van 58,44, waarmee hij als enige van alle halvefinalisten sneller was dan Kamminga.

Kamminga werd afgelopen jaar op de Zomerspelen van Tokio tweede op dit onderdeel. Het goud ging destijds naar de Brit Adam Peaty, die niet van de partij is in Rome. De EK-finale op de 100 meter schoolslag is vrijdag om 18.18 uur.

In de finale van de 400 meter wisselslag kon Thomas Jansen geen rol van betekenis spelen. De twintigjarige EK-debutant legde met 4.18,42 (een persoonlijk record) beslag op de zesde plaats. De Italiaan Alberto Razzetti zwom overtuigend naar het goud in 4.10,60.