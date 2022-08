Serena Williams heeft haar eerste wedstrijd sinds de bekendmaking van haar aanstaande afscheid verloren. Belinda Bencic was de veertigjarige Amerikaanse in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Toronto met 6-2 en 6-4 de baas.

Williams werd op de baan ontvangen met een staande ovatie en werd gedurende de 77 minuten durende partij gesteund door het aanwezige publiek. Ondanks de aanmoedigingen slaagde Williams er tegen de regerend olympisch kampioene niet in haar topniveau te halen.

Williams maakte eerder deze week in een lang interview met het tijdschrift Vogue bekend dat ze binnenkort stopt met tennissen. De US Open, die ze al zes keer op haar naam schreef, wordt zeer waarschijnlijk haar laatste toernooi.

"Het is allemaal heel emotioneel en de afgelopen 24 uur waren interessant. Zoals ik al zei in het artikel: ik ben heel erg slecht in afscheid nemen. Maar, tot ziens Toronto", zei Williams, die haar tranen niet kon bedwingen.

In Toronto boekte Williams maandag haar eerste overwinning sinds mei 2021. Ze maakte in juni - na een langdurige absentie vanwege een hamstringblessure - haar rentree op Wimbledon. Ze ging in de eerste ronde direct onderuit in Londen.

De US Open begint op 29 augustus. Op het Grand Slam-toernooi waagt Williams nog één poging om haar 24e Grand Slam-titel te veroveren. Mocht Williams erin slagen de titel te veroveren, komt ze op gelijke hoogte met Margaret Court.