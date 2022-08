Botic van de Zandschulp is er in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de derde ronde van het Masters-toernooi in Montreal te bereiken. De Nederlandse nummer 25 van de wereld ging in twee sets kansloos onderuit tegen Cameron Norrie: 6-1 en 6-2.

De 26-jarige Van de Zandschulp moest de eerste set al in 27 minuten aan Norrie laten. In het tweede bedrijf werd de Veenendaler direct gebroken, waarna hij in een set van veertig minuten eveneens vrij snel zijn meerdere moest erkennen in de Wimbledon-sensatie.

Norrie zet met de overwinning zijn goede vorm door na zijn verrassende halvefinaleplek op Wimbledon vorige maand. Bij de laatste vier in Londen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Novak Djokovic. De nummer elf van de wereld wacht bij de laatste zestien een partij tegen Félix Auger-Aliassime.

Voor Van de Zandschulp was het de eerste keer dat hij mocht deelnemen in Montreal. Hij reist nu door naar Cincinnati, waar volgende week opnieuw een Masters-toernooi gehouden wordt. Daar zal Tallon Griekspoor vermoedelijk ook van de partij zijn.

Na het toernooi in Cincinnati doet Van de Zandschulp mee in Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales.

De US Open begint op maandag 29 augustus, een week eerder starten de kwalificaties al. Daniil Medvedev, die in de tweede ronde in Montreal verrassend verloor van Nick Kyrgios, is de titelverdediger op de US Open.