Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de tweede ronde van het Masters-toernooi van Montreal bereikt. De nummer 25 van de wereld versloeg de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-1 en 7-5. In de volgende ronde treft hij de Brit Cameron Norrie.

Van de Zandschulp had tegen de mondiale nummer 35 iets meer dan twintig minuten nodig om de eerste set op zijn naam te schrijven. In het tweede bedrijf was het duel meer in balans. De Nederlander sloeg toe op de belangrijke momenten en voorkwam zo een beslissende set.

Het was al de derde keer in 2022 dat Van de Zandschulp en Kecmanovic elkaar troffen. In Indian Wells zegevierde de Serviër en in München was de Nederlander de beste.

In de tweede ronde in Montreal neemt Van de Zandschulp het op tegen Norrie, de nummer negen van de plaatsingslijst. De Brit schopte het onlangs op Wimbledon verrassend tot de halve eindstrijd, waarin Novak Djokovic na een stroeve start te sterk bleek.

Tennissers werken toe naar US Open

Van de Zandschulp was vorige week actief in Washington, waar hij tot de laatste zestien reikte. Na het uitschakelen van de Kroaat Borna Gojo moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Frances Tiafoe, de toenmalige nummer 27 van de wereld.

De tennissers werken deze periode toe naar de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar begint op maandag 29 augustus, een week eerder starten de kwalificaties al.