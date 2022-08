Femke Bol kiest op de EK atletiek in München voor een zwaar schema. De Nederlandse gaat naast de 400 meter horden ook de 400 meter lopen, laat ze dinsdag via Instagram weten.

Bol was voor beide onderdelen geplaatst, maar zei vorige week na de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów dat ze nog niet wist of ze beide afstanden kon lopen. Na overleg met haar coach kiest ze voor het bomvolle schema.

"Het wordt een heel grote uitdaging, maar ik ben er klaar voor", zegt de 22-jarige atlete, die bij de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar brons pakte op de 400 meter horden.

De kans is groot dat Bol ook wordt opgesteld voor de 4x400 meter estafette. Bol heeft als voordeel dat ze direct is geplaatst voor de halve finales van zowel de 400 meter horden als de 400 meter. Daardoor hoeft de Amersfoortse de series niet te lopen.

Bol liet vorige week in Chorzów zien dat ze in topvorm verkeert. Ze klokte een tijd van 49,75 seconden op de 400 meter en brak daarmee het Nederlands record dat op naam van Lieke Klaver stond. Bovendien dook ze daarmee als eerste Nederlandse atlete onder de 50 seconden.

De EK atletiek in München begint op 15 augustus en duurt tot en met 21 augustus. Vorige maand won Bol zilver op de 400 meter en de 4x400 meter mixed bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Programma Bol tijdens de EK in München (*indien geplaatst) 16 augustus: Halve finales 400 meter

17 augustus: Finale 400 meter*

18 augustus: Halve finales 400 meter horden

19 augustus: Finale 400 meter horden*

19 augustus: Series 4x400 meter estafette

20 augustus Finale 4x400 meter estafette*