Met het aangekondigde afscheid van Serena Williams komt er een einde aan een tijdperk. De veertigjarige Amerikaanse is uitgegroeid tot een icoon, dat op de baan de titels aaneenreeg en zich daarbuiten manifesteerde als voorvechter van gelijke rechten. "Haar erfenis is veel groter dan de statistieken."

Bij oud-tennisster Kristie Boogert bestaat er geen twijfel: Williams is de beste tennisster aller tijden. "Ze is een bijzonder mens in alle opzichten", aldus Boogert, die zelf nog tegen Williams heeft gespeeld. Dat was "indrukwekkend". Ze verloor in 2000 samen met haar dubbelpartner van de Amerikaanse superster en haar zus Venus Williams in de olympische finale in Sydney.

Dinsdag kondigde Williams in een interview met Vogue aan dat ze stopt met tennis na de US Open, het eerste Grand Slam-toernooi dat ze in 1999 won. "Ik haat het woord 'pensioen'", schreef ze. "Ik praat liever over evolueren. Ik evolueer van tennis naar andere dingen die belangrijk voor me zijn."

De Amerikaanse liet weten dat ze graag nog een tweede kind zou willen. "Helaas is dit dan het lot van een vrouw in de topsport", aldus Boogert. Williams won haar laatste Grand Slam-toernooi in Australië in 2017. Vlak voor het toernooi kwam ze erachter dat ze in verwachting was van haar eerste kind.

Binnenkort komt er een einde aan de imposante tenniscarrière van de vrouw die volgens velen het vrouwentennis met haar krachtspel naar een hoger niveau heeft getild. Ze won maar liefst 23 Grand Slam-titels. Daarmee staat ze bijna op gelijke hoogte met recordhoudster Margaret Court uit Australië (24 titels).

Naast haar overwinningen in het enkelspel heerste ze jarenlang met haar zus Venus Williams in het dubbelspel (14 Grand Slam-titels).

Venus en Serena Williams na de gewonnen olympische dubbelfinale in 2000. Venus en Serena Williams na de gewonnen olympische dubbelfinale in 2000. Foto: Getty Images

'Ze is een voorbeeld voor een nieuwe generatie tennissters'

"Iedereen heeft het altijd over Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar Serena stond daar altijd al ver boven", aldus Boogert. Met haar 23 titels heeft Williams er meer dan de man met de meeste Grand Slams. Rafael Nadal voert die lijst aan met 22 Grand Slam-overwinningen.

Tenniscommentator Marcella Mesker is het met Boogert eens. "Williams is de beste tennisster aller tijden, ook al heeft ze die 24 titels niet. Haar erfenis is vele malen groter dan de statistieken", aldus Mesker in gesprek met NU.nl. "Tennis is één ding, wat zij buiten de baan heeft gedaan, is nog veel belangrijker."

Williams groeide op in Compton, een voorstad van Los Angeles waar armoede heerst. Daar begon ze, samen met haar zus Venus, op jonge leeftijd met tennis op initiatief van haar vader Richard Williams. Hij trainde de twee, vaak op strenge wijze, tot ze op topniveau waren.

"Serena heeft laten zien dat je als zwarte vrouw uit een arme wijk ook succesvol kan zijn. Ze is een voorbeeld voor de huidige generatie tennissters", aldus Mesker. "Wat dat betreft is het verhaal van Williams de ultieme American dream."

Boogert: "Als je Coco Gauff over Williams hoort praten, dan merk je hoe inspirerend zij is voor jonge vrouwen in het tennis. Voor Gauff is Williams de reden dat ze is gaan tennissen."

Serena Williams in de finale van de US Open in 2018 tegen Naomi Osaka. Serena Williams in de finale van de US Open in 2018 tegen Naomi Osaka. Foto: Getty Images

'US Open is haar terrein'

Williams heeft zich haar hele tenniscarrière ingezet voor vrouwen in de sport. "Door haar kunnen vrouwen nu op de tennisbaan zijn wie ze willen zijn", zegt Mesker over de Amerikaanse superster die door haar uitspraken en kledingkeuzes vaak het mikpunt van kritiek was.

Daarover zei Williams in het interview met Vogue: "Ik troost me met de gedachte dat ik zulke moeilijke tijden heb doorstaan, zodat de volgende generatie vrouwelijke tennissers het makkelijker heeft."

Dat ze nu met tennis stopt, komt niet geheel als een verrassing. Ruim een maand geleden maakte de zevenvoudig Wimbledon-winnares, na een jaar afwezigheid wegens een blessure, haar rentree op het grastoernooi in Londen. Die verliep teleurstellend: in de eerste ronde werd ze verslagen door de Française Harmony Tan.

Na de US Open neemt Williams op haar veertigste afscheid van de sport. Dat nieuws alleen al zorgde ervoor dat er dertienduizend extra kaartjes zijn verkocht voor het toernooi in New York, dat op 29 augustus begint en tot en met 11 september duurt.

Mesker: "De US Open is haar terrein. Duizenden gillende New Yorkers alleen voor haar. Wat is er nou mooier dan dat?"