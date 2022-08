Van 11 tot en met 21 augustus komen ruim 4.700 sporters in actie op de gecombineerde Europese kampioenschappen in München. Bij dit grote sportevenement staan liefst negen olympische sporten op het programma. Nederland heeft verschillende kanshebbers voor het goud op dit multi-EK.

Bij het toernooi in München worden de Europese kampioenschappen van diverse sporten samengebracht. Er staan in totaal negen sporten op de rol: atletiek, beachvolleybal, kano, roeien, sportklimmen, tafeltennis, triatlon, turnen en wielrennen. Bovendien vindt tegelijkertijd in Rome de EK zwemmen plaats.

Het is niet voor het eerst dat de sportbonden tegelijkertijd hun EK afwerken. In 2018 werd de eerste editie van dit multisportevenement gehouden in twee steden: Berlijn en Glasgow. In de Duitse hoofdstad werd de EK atletiek gehouden, terwijl in de Schotse plaats golf, roeien, triatlon, turnen, wielrennen en zwemmen werden georganiseerd. Nu heeft de internationale zwembond besloten een apart toernooi in Rome te organiseren.

Bij de eerste editie van het multi-EK eindigde Nederland op de vierde plek van de medaillespiegel. 'TeamNL' pakte vijftien keer goud, vijftien keer zilver en dertien keer brons. Bij de tweede editie in München is het aantal sporten dus uitgebreid. Door de sporten tijdens één evenement te laten plaatsvinden, proberen de bonden meer aandacht en geld te genereren.

Schema multi-EK in München:

Atletiek : 15-21 augustus

: 15-21 augustus Beachvolleybal : 15-21 augustus

: 15-21 augustus Kano : 18-21 augustus

: 18-21 augustus Roeien : 11-14 augustus

: 11-14 augustus Sportklimmen : 11-18 augustus

: 11-18 augustus Tafeltennis : 13-21 augustus

: 13-21 augustus Triatlon : 12-14 augustus

: 12-14 augustus Turnen : 11-21 augustus

: 11-21 augustus Wielrennen: 11-21 augustus

Atletiektoernooi op historische plek

Het atletiektoernooi wordt afgewerkt in het Olympiapark, de plek waar precies vijftig jaar geleden de Olympische Spelen in München werden gehouden. De Nederlandse ploeg bestaat uit maar liefst 60 atleten: 33 vrouwen en 27 mannen. Dafne Schippers heeft zich vorige week afgemeld vanwege aanhoudende rugproblemen. Sifan Hassan liet eerder al weten het toernooi over te slaan.

Femke Bol geldt op meerdere disciplines als favoriet. De 22-jarige atlete won vorige maand op de WK in het Amerikaanse Eugene zilver op de 400 meter horden achter de Amerikaanse Sydney McLaughlin en liep afgelopen weekend nog een nationaal record op 400 meter bij de Diamond League-wedstrijd in Polen. In München gaat Bol zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden lopen, terwijl ze waarschijnlijk ook nog in actie komt op de 4x400 meter estafette.

Meerkampster Anouk Vetter is ook kanshebber voor het goud. De atlete won vorig jaar zilver op de zevenkamp bij de Olympische Spelen van Tokio. Emma Oosterwegel won toen de bronzen plak. Vetter pakte vorige maand bij de WK in Eugene nog zilver achter de Belgische Nafissatou Thiam, die ook meedoet in München. Oosterwegel werd op de WK zevende.

Andere blikvangers zijn kogelstootster Jessica Schilder, discuswerpster Jorinde van Klinken en marathonloopster Nienke Brinkman. Schilder won bij de WK in de VS brons en heeft het Nederlands record inmiddels aangescherpt naar 19,84 meter. Van Klinken werd bij de WK vierde achter de Chinese Feng Bin, de Kroatische Sandra Perkovic en de Amerikaanse Valarie Allman. De 22-jarige discuswerpster gaat in München ook voor een medaille bij het kogelstoten. Brinkman werd in april tweede bij de marathon van Rotterdam. De 28-jarige hardloopster dook met een tijd van 2:22.51 bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat.

Femke Bol viert de winst van de zilveren medaille op de WK in Eugene. Femke Bol viert de winst van de zilveren medaille op de WK in Eugene. Foto: ANP

Vier disciplines bij het wielrennen

In de wielersport komen vier disciplines aan bod bij dit multi-EK; namelijk wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbike en BMX freestyle. Bij de meeste wielersporten zijn de Nederlandse mannen en vrouwen serieuze kanshebbers voor een medaille. Mathieu van der Poel slaat dit toernooi over en focust zich op de WK wielrennen in Wollongong (Australië) in september.

Sprinters Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes zijn de troeven van Nederland op de weg in München. Bij de tijdrit is Ellen van Dijk topfavoriet bij de vrouwen. De regerend wereldkampioene werd bij de EK-editie van vorig jaar kampioen op de weg en pakte zilver in de tijdrit.

Baanwielrenners Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg kunnen goud pakken op de teamsprint, maar doen niet op individuele basis een gooi naar eremetaal. De reden: de pop-upbaan in München is 50 meter korter dan normaal. Dit kan volgens de renners gevaarlijke situaties veroorzaken.

Bij het mountainbiken zijn Anne Terpstra en Anne Tauber medaillekandidaten bij de vrouwen. Terpstra, leidster in het wereldbekerklassement, werd bij het vorige EK tweede, terwijl Tauber de derde plek op het podium innam.

Fabio Jakobsen juicht na het winnen van de tweede etappe van de Tour de France. Fabio Jakobsen juicht na het winnen van de tweede etappe van de Tour de France. Foto: AFP

Andere bekende namen in actie

Ook bij de zeven andere sporten kan Nederland medailles winnen, zoals bij het roeien. 'TeamNL' vaardigt twaalf boten af voor het EK: vijf bij de mannen en zeven bij de vrouwen. Karolien Florijn en Melvin Twellaar zijn in de skiff de voornaamste titelkandidaten. Maar er zijn meer Nederlanders kansrijk, zoals Laila Youssifou en Roos de Jong in de dubbeltwee.

De delegaties bij de overige disciplines zijn eveneens omvangrijk. Bij het beachvolleybal strijden zeven Nederlandse duo's om de prijzen, onder wie Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Raïsa Schoon/Katja Stam. Ook bij de triatlon zijn er podiumkansen voor Nederland; er doen vijf vrouwen en drie mannen mee.

Bij het sportklimmen, tafeltennis en turnen liggen medailles minder in de lijn der verwachting voor 'TeamNL'. Bij deze sporten doen respectievelijk acht, vier en elf Nederlanders mee.