Een structureel gebrek aan plezier dreef zwemster Kira Toussaint uit het vertrouwde Sloterparkbad in Amsterdam naar het Amerikaanse Knoxville. In het land van de onbegrensde mogelijkheden is de rugslagspecialiste in enkele maanden tijd helemaal opgebloeid. "Ik dacht: als ik dit nog jaren wil doen, dan moet ik er wel plezier in hebben."

Geen hotel, bijbehorende boxspring of andere luxe in de 'American Dream' van Toussaint. De 28-jarige Nederlandse sliep sinds mei in het huis van een vriendin op de grond. Een matras leende ze van haar coach Matt Kredich, onder wie ze tussen 2015 en 2017 al trainde toen ze aan de Universiteit van Tennessee studeerde.

Snakkend naar een nieuwe impuls was Toussaint hartstikke blij dat ze überhaupt een Amerikaans dak boven haar hoofd wist te vinden. Haar vertrek uit Amsterdam - ze wilde na vijf jaar onder coach Mark Faber iets nieuws - was een sprong in het diepe, maar blijkt een schot in de roos.

Een paar maanden waren al voldoende voor Toussaint om het verloren zwemplezier helemaal terug te vinden. De dochter van olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover traint in een veel grotere groep met meer rugslagspecialisten. Bovendien ligt de Amerikaanse trainingscultuur haar goed.

"Als ik in Amerika een idee heb om iets uit te proberen, zoals een iets andere techniek bij de rugcrawl, dan wordt er direct gezegd: let's do it", zegt Toussaint in gesprek met NU.nl, vooruitblikkend op de Europese kampioenschappen lange baan die donderdag in Rome beginnen.

"Dat is een groot verschil met Nederland. Laatst kwam er een expert uit Nieuw-Zeeland die veel weet over hoe je het beste kunt herstellen na trainingen. Dat was heel leerzaam, dus die heb ik natuurlijk bestookt met vragen. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En ik dacht: als ik dit nog jaren wil doen, dan moet ik er wel plezier in hebben."

Rugslagspecialiste Kira Toussaint bereidt zich in Amerika voor op de Olympische Spelen van 2024. Foto: AP

'Topsport is een heel slechte belegging'

De eerste maanden in 'rugcrawlland' Amerika bevielen zo goed, dat Toussaint onlangs besloot om tot en met de Olympische Spelen van 2024 in de Verenigde Staten te blijven trainen. Tussendoor vliegt ze nog terug naar Nederland als er grote toernooien op de rol staan, zoals bij de EK van deze maand.

Toch blijft de stap naar de VS in sportief opzicht een gok, weet ook Toussaint. De regerend Europees kampioene op de 50 meter rugslag beleefde onder Faber haar doorbraak. Ze veroverde zes individuele Europese titels, brak in 2020 het - inmiddels weer verbeterde - wereldrecord op de 50 meter rugslag (korte baan) en zwom vorige zomer in Tokio haar eerste olympische finale.

Garanties dat het Amerikaanse avontuur haar aan grotere successen gaan helpen, zijn er niet. Toussaint kan vooralsnog alleen bouwen op het gevoel dat het goed zit. De komende tijd moet blijken of de resultaten dat gevoel ondersteunen.

"Ik zeg altijd: topsport is een heel slechte belegging. We investeren heel veel door te trainen, maar je weet nooit of het zich terug gaat betalen. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze stap de juiste is. Ik kan zeggen dat ik in de VS nu al een betere zwemster ben geworden. Het resultaat is alleen afwachten", zegt Toussaint.

Kira Toussaint heeft zes individuele EK-titels op haar naam staan. Kira Toussaint heeft zes individuele EK-titels op haar naam staan. Foto: Getty Images

Toussaint erkent dat status veranderd is

De ogen zijn sinds kort sowieso extra op Toussaint gericht. Door het zwempensioen van boegbeelden Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk is de geboren Amstelveense (samen met Arno Kamminga) het belangrijkste gezicht van de Nederlandse zwemploeg geworden. De status van Toussaint is veranderd en daar moet de bescheiden zwemster nog even aan wennen.

"Ik zag een keer een artikel waarin ik de vaandeldrager van het Nederlandse zwemmen werd genoemd. Het is niet dat ik daardoor per se druk ervaar, maar het is wel wennen. Aan de andere kant: als je kijkt naar de WK, dan ben ik de enige Nederlandse vrouw die op een olympisch nummer een finale zwom."

Op die wereldkampioenschappen lange baan in juni verwachtte Toussaint door de verandering van trainingsomgeving nog weinig van zichzelf. Toch haalde ze in de Hongaarse hoofdstad Boedapest twee individuele WK-finales. Op de EK hoopt ze voor het eerst de vruchten te kunnen plukken van haar overstap.

"Ik voel wel wat extra druk doordat ik zelf heb gezegd dat ik op de EK wil pieken", bekent Toussaint. "Ik wil natuurlijk heel graag mijn titel op de 50 rug verdedigen en een medaille winnen op de 100 rug. Daarnaast hebben we een goede kans om met de gemengde estafetteploeg de 4x100 meter wissel te winnen. Het is heel erg druk met veel grote toernooien in korte tijd, maar dat is alleen maar fantastisch. Dit is waar ik voor leef."

Individueel EK-programma Kira Toussaint 13 augustus: 50 meter rugslag (series en halve finale)

14 augustus: 50 meter rugslag (finale)

15 augustus: 100 meter rugslag (series en halve finale)

16 augustus: 100 meter rugslag (finale)

De series bij de EK langebaanzwemmen beginnen iedere dag om 9.00 uur. Het avondprogramma, met halve finales en de finales, start om 18.00 uur.