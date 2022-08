GLORY 81 is zaterdag in Düsseldorf het eerste grote kickboksgala sinds de veelbesproken rellen in Hasselt van vijf maanden geleden. Een "solide plan" van GLORY moet ervoor zorgen dat dergelijke scènes tot het verleden behoren.

De partij tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek was op 19 maart twee rondes onderweg toen het helemaal misging op de tribunes. Fans van beide vechters zochten de confrontatie met elkaar, stoelen vlogen door de lucht en mensen verlieten in paniek de zaal.

Het resultaat: een gestaakte GLORY-avond en veel negatieve aandacht voor het kickboksen. De kickboksfederatie krijgt zaterdagavond in Düsseldorf de kans om te laten zien dat er geleerd is van de taferelen in België.

"Het was een samenloop van negatieve omstandigheden. En de communicatie tussen verschillende partners was niet optimaal. Normaliter ziet kickboksen er niet zo uit", zegt GLORY-vicevoorzitter Scott Rudmann tegen NU.nl.

"Wij zijn ook erg geschrokken van wat er tijdens GLORY 80 is gebeurd. Dus ja, wij moesten daar ook even van herstellen. Maar we willen niet langer terugkijken. Samen met onze partners hebben we een solide plan gemaakt, waardoor we weer veilige en mooie events kunnen bieden voor al onze vechters en fans."

33 Kickboksgevecht Badr Hari en Wrzosek gestaakt na vechtpartijen op tribune

'Bepalen onze maatregelen nu zelf'

In dat plan is het beleid van GLORY op vier punten aangescherpt:

Kaartverkoop: Er worden geen tickets meer aan grote groepen verkocht. Vechters mogen zelf ook geen groot aantal kaarten meer regelen. Daarnaast is er overgegaan tot gepersonaliseerde kaartverkoop, waardoor GLORY precies weet wie waar zit.

Er worden geen tickets meer aan grote groepen verkocht. Vechters mogen zelf ook geen groot aantal kaarten meer regelen. Daarnaast is er overgegaan tot gepersonaliseerde kaartverkoop, waardoor GLORY precies weet wie waar zit. Gedragsregels voor de vechters: De ring mag niet meer verlaten worden tijdens een gevecht. Bij vervelend gedrag worden boetes opgelegd.

De ring mag niet meer verlaten worden tijdens een gevecht. Bij vervelend gedrag worden boetes opgelegd. Gedragsregels voor de fans: Het dragen van voetbalshirts is verboden. Fans met ontbloot bovenlijf wordt gevraagd een shirt aan te trekken of de locatie onmiddellijk te verlaten.

Het dragen van voetbalshirts is verboden. Fans met ontbloot bovenlijf wordt gevraagd een shirt aan te trekken of de locatie onmiddellijk te verlaten. Beveiliging: De locatie wordt zichtbaar én onzichtbaar beveiligd. Verder hangen er bij ieder evenement beveiligingscamera's die alles in hoge resolutie opnemen.

Verder heeft GLORY besloten om zich niet langer alleen te laten leiden door lokale wet- en regelgeving. Die zorgde er bijvoorbeeld voor dat alcohol alleen tijdens evenementen op Nederlandse bodem verboden was.

"Nu kiezen we ervoor om al onze veiligheidsmaatregelen zelf te bepalen en uit te rollen naar het buitenland", aldus Rudmann. "Ons aankomende evenement in Düsseldorf is daarom 100 procent alcoholvrij. Net als al onze volgende buitenlandse evenementen."

Programma GLORY 81 Zwaargewicht: Jamal Ben Saddik (Mar)-Benjamin Adegbuyi (Roe)

Zwaargewicht: Nordine Mahieddine (Alg)-Cihad Kepenek (Tur)

Middengewicht (titelgevecht): Donovan Wisse (Sur)-Juri de Sousa (Por)

Lichtgewicht: Stoyan Koprivlenski (Bul)-Guerric Billet (Fra)

Vedergewicht: Ahmad Chikh Mousa (Dui)-Rafik Habiat (Mar)

Vedergewicht: Dennis Wosik (Dui)-Naoki Seki (Jap)

'Willen dit jaar met een goed gevoel eindigen'

De rellen in Hasselt hebben GLORY in ieder geval geen sponsors gekost. Volgens Rudmann worden momenteel juist nieuwe mediasamenwerkingen in binnen- en buitenland gesloten. Desondanks voelt ook hij gezonde spanning voor GLORY 81.

"We hopen echt dat GLORY 80 het imago van kickboksen als sport niet heeft aangetast. Omdat dat niet eerlijk zou zijn tegenover alle gepassioneerde, hardwerkende vechters en hun fans", zegt hij.

"Het is voor ons belangrijk om dit jaar met een goed gevoel te eindigen en daarmee ons ultieme doel te bereiken: prachtige gevechten organiseren voor fans van over de hele wereld. Daar werken we iedere dag hard voor. We kijken met veel vertrouwen vooruit."

GLORY 81, waarbij onder anderen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi tegenover elkaar staan, is niet het laatste GLORY-evenement van het jaar. Op 8 oktober volgt COLLISION 4 in Arnhem, waarbij onder meer de confrontatie tussen Hari en Alistair Overeem op het programma staat.