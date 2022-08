Amazone Dinja van Liere heeft maandag bij de WK dressuur in het Deense Herning de eerste Nederlandse medaille veroverd. Met haar paard Hèrmes won ze het brons op de Grand Prix Special.

De 31-jarige Van Liere noteerde een score van 79,407. Daarmee verbeterde de WK-debutant, die bij de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio reserve was, haar persoonlijke record.

De overwinning ging naar Charlotte Fry. De Britse kwam met Glamourdale tot 82,508. Cathrine Laudrup-Dufour pakte het zilver. Met Vamos Amigos behaalde de Deense een totaal van 81,322.

"Het doel was om een foutloze proef neer te zetten", reageerde Van Liere. "Men zei tegen me: 'Doe er nog maar een schepje bovenop'. Ik heb in overleg met mijn trainer besloten om er juist geen schepje bovenop te doen, maar om foutloos te willen blijven. Ik ben hier superblij mee."

Van Liere plaatste zich afgelopen weekend met de Nederlandse dressuurploeg al voor de Olympische Spelen in Parijs. De equipe eindigde als vijfde in het landenklassement. Een plek bij de eerste zes volstond voor kwalificatie voor de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad.

Bij de dressuur staat in Herning woensdag ook nog de kür op muziek op het programma. De WK springen en dressuur duurt nog tot en met 14 augustus.