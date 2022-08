De Nederlandse dressuurruiters hebben zich zondag geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De equipe eindigde als vijfde in het landenklassement van de WK dressuur in het Deense Herning.

Nederland leidde zaterdag halverwege de competitie nog het klassement. Dat was vooral te danken aan Dinja van Liere, die met haar paard Hermes de beste score van de dag neerzette: 78,835. Het andere resultaat kwam op naam van Thamar Zweistra, die met Hexagon's Ich Weiss ze een score van 72,376 realiseerde.

Marieke van der Putten (71,118) en Emmelie Scholtens (74,410) konden zondag de koppositie niet verdedigen, waardoor de Nederlandse ploeg als vijfde eindigde. Een plek bij de eerste zes volstond voor kwalificatie voor de Spelen van 2024.

De Deense dressuurruiters kroonden zich tot wereldkampioen. Daarachter pakte Groot-Brittannië het zilver en moest Duitsland genoegen nemen met het brons.

Oranje mist onder anderen Edward Gal. De winnaar van het olympisch brons in 2012 besloot een jaar niet mee te doen aan wedstrijden. Hans Peter Minderhoud, winnaar van Olympisch zilver in 2008 met de Nederlandse dressuurploeg, is ook niet van de partij.

De WK springen en dressuur duurt nog tot en met 14 augustus.