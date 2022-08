Francesco Bagnaia heeft zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Ducati-coureur boekte op het circuit van Silverstone zijn vierde zege van het seizoen. Bo Bendsneyder heeft in de Moto2 weer punten gepakt met een tiende plaats.

Het betekende de tweede zege op rij voor Bagnaia, die zes weken geleden in Assen zegevierde. Tijdens de zomerstop kwam hij beduidend minder positief in het nieuws. Bagnaia raakte met te veel alcohol in zijn lichaam betrokken bij een auto-ongeluk op Ibiza, waarbij niemand gewond raakte.

Tijdens de race op Silverstone rekende Bagnaia in de slotfase af met Maverick Viñales. De Spanjaard leek de snelheid te hebben om Bagnaia te kloppen, maar was slordig en ging bij zijn beste poging te wijd. Daardoor verloor hij de koppositie gelijk weer aan Bagnaia.

Fabio Quartararo, de Franse leider in het WK, moest mede door een long lap-penalty na een incident in Assen genoegen nemen met een achtste plek. Zijn naaste belager, de Spanjaard Aleix Espargaró, finishte daar een plaats achter als negende.

Door de winst bracht Bagnaia zijn totaal op 131 punten. Hij staat achter Espargaro (158 punten) en Quartararo (180 punten) op de derde plek in de WK-stand.

Het kampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Oostenrijk.

Francesco Bagnaia viert zijn overwinning in de MotoGP-race van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Francesco Bagnaia viert zijn overwinning in de MotoGP-race van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Foto: AFP

Punten voor Bendsneyder in Groot-Brittannië

Bendsneyder heeft in de Moto2 weer punten gepakt. De 23-jarige Rotterdammer eindigde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op de tiende plaats, goed voor zes punten voor het wereldkampioenschap.

De Spanjaard Augusto Fernández snelde naar de overwinning op Silverstone, door zijn landgenoot Alonso López in de laatste ronde te passeren. De Brit Jake Dixon eindigde voor eigen publiek als derde. De 24-jarige Fernández nam door zijn derde opeenvolgende zege de eerste plaats in het WK-klassement alleen in handen, waar hij die eerst nog moest delen met Celestino Vietti.

Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd voor de Britse GP, maar viel na de start terug. De Rotterdammer wist toch nog in de top tien te eindigen. Zonta van den Goorbergh, die startte vanaf de 22e plaats, ging na een paar rondes onderuit. De zestienjarige Brabander wacht nog altijd op zijn eerste WK-punten.