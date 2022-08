Femke Bol heeft zaterdag bij Diamond League-wedstrijden in het Poolse Chorzów de 400 meter gewonnen. Dat deed de 22-jarige atlete bovendien in een Nederlands record van 49,75. Ook Sifan Hassan en Jessica Schilder presteerden goed in Polen.

Bol, die eerder deze zomer bij de wereldkampioenschappen in Eugene zilver veroverde op de 400 meter horden, troefde Natalia Kaczmarek nipt af.

De Poolse strandde met 49,86 op elf honderdsten van Bol. De derde plaats was een prooi voor de Jamaicaanse Candice McLeod in 50,22.

Met haar tijd van 49,75 scherpte Bol dus ook het Nederlandse record aan. Dat stond sinds de WK van afgelopen maand op naam van Lieke Klaver (50,18).

Hassan triomfeert op 3.000 meter

Hassan snelde in het regenachtige Chorzów op de 3.000 meter naar een tijd van 8.39,27. De Ethiopische Ejgayehu Taye werd tweede in 8.40,14, voor Margaret Chelimo Kipkemboi uit Kenia (8.40,96). Hassan bleef lang in de achterhoede lopen om daarna in de slotfase met een flinke versnelling iedereen te lossen.

Maureen Koster passeerde als tiende de meet in 8.43,69. Diana van Es liep met 8.49,55 een persoonlijk record en werd daarmee dertiende.

Hassan maakte eerder deze zomer haar rentree nadat ze een lange pauze had genomen na de Olympische Spelen in Tokio, waarop ze twee keer goud en eenmaal brons veroverde. Op de WK in Eugene greep Hassan naast de medailles: op de 10.000 meter werd ze vierde en op de 5.000 meter moest ze met plek zes genoegen nemen.

De 3.000 meter is een afstand die op WK's in de buitenlucht en Olympische Spelen niet gelopen wordt.

Zilver voor Schilder in Polen

Eerder op de dag werd Schilder tweede bij het kogelstoten met 19,84 meter, een nieuw Nederlands record. Dat record zette de 23-jarige Volendamse eerder deze zomer neer bij de wereldkampioenschappen. Destijds werd ze knap derde met een afstand van 19,77 meter.

Zaterdag hoefde ze alleen haar meerdere te erkennen in favoriete Chase Ealey, die 20,38 meter stootte. De Amerikaanse legde ook al beslag op de wereldtitel. De Canadese Sarah Mitton werd derde in Polen met een afstand van 19,44 meter.

Schilder presteerde in Chorzów zeer constant. Na een ongeldige poging kwam ze tot afstanden van 19,84 meter, 19,10 meter, 18,57 meter, 19,51 meter en 19,32 meter.

Later deze maand nemen Schilder en Bol deel aan de EK in München. Liefst zestig Nederlanders doen daaraan mee: 33 vrouwen en 27 mannen. Dafne Schippers meldde zich vrijdag wegens een rugblessure af voor dat evenement. Hassan had al eerder besloten niet deel te nemen aan de EK.

Smidt en Angela in achterhoede op 400 meter horden

Op de 400 meter horden konden Nick Smidt en Ramsey Angela zaterdag niet meedoen om de podiumplaatsen met respectievelijk een zevende en een negende (tevens laatste) plaats.

Smidt noteerde met 49,07 wel een persoonlijk record, waarmee hij bijna twee seconden sneller was dan Angela (50,91). De Braziliaan Alison dos Santos snelde naar de zege in 47,80.

Op de 400 meter kwam Liemarvin Bonevacia niet verder dan de achtste plaats met 45,50. De Amerikaan Michael Norman triomfeerde in 44,11.