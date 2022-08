Dafne Schippers zal niet meedoen aan de 100 meter op de EK atletiek in München van later deze maand. De dertigjarige atlete kampt met een rugblessure, laat ze vrijdag op sociale media weten.

"De timing kan haast niet slechter", schrijft de oud-wereldkampioene op de 200 meter. "De EK komen eraan en ik had al mijn focus daarop gelegd."

Schippers meldde zich afgelopen weekend al af voor de 100 meter in het Italiaanse Lignano Sabbiadoro. "In Italië speelde een nieuwe rugblessure op, waarvan ik dacht dat het voorbij was", aldus de regerend Nederlands kampioene op de 100 meter. "Op de MRI-scans is een fractuur te zien in de wervelkolom."

De sprintster kampt al langere tijd met een rugblessure, waardoor ze zich tijdens de WK atletiek in Doha van 2019 al moest terugtrekken op de 200 meter. Eerder sloot ze al uit mee te doen aan de WK atletiek, die vorige maand plaatsvonden in het Amerikaanse Eugene. Naar eigen zeggen had ze daar "niks te zoeken".

"Dat het leven van een topsporter niet altijd makkelijk is, wist ik al een tijdje", schrijft ze verder. "Ik zal mijn landgenoten aanmoedigen vanuit huis en doe er alles aan om zo snel mogelijk te herstellen."

München organiseert van 11 tot en met 21 augustus een multi-EK. Behalve atletiek staan onder meer wielrennen (weg, baan, mountainbike en BMX), beachvolleybal, turnen, roeien, tafeltennis en triatlon op het programma. De atletiekwedstrijden vinden plaats in het Olympiastadion.