Nog geen jaar geleden had vrijwel niemand van Nienke Brinkman gehoord. Nu staat de marathonloopster als een van de favorieten aan de start op de EK atletiek in München. "Mijn ouders dachten: droom maar lekker verder."

Eind 2021 deed de 28-jarige Brinkman iets dat eigenlijk helemaal niet kan voor iemand die pas drie jaar geleden begon met hardlopen. Bij haar eerste officiële marathon op de weg in Valencia klokte ze direct de derde Nederlandse tijd ooit: 2.26,34 uur. Dat was voor iedereen een verrassing, inclusief de bondscoach, die nog nooit van haar had gehoord.

Vier maanden later zorgde Brinkman bij de Marathon van Rotterdam voor een nieuwe sensatie door als tweede te eindigen en het Nederlands record na negentien jaar uit de boeken te lopen. De toptijd van Lornah Kiplagat (2.23,43) werd aangescherpt tot 2.22,51.

Nu heeft de in Jakarta geboren atlete sponsoren, een serieuze trainer en gaat ze naar Kenia op trainingsstage. Verder is ze vaak in het Zwitserse hardloopoord St. Moritz te vinden. "Daar trainen ook Bo Ummels en Jill Holterman van de Nederlandse atletiekploeg", zegt Brinkman. "Ik kan goed met ze overweg en heb veel steun aan ze."



Een jaar geleden had Brinkman zelf ook niet gedacht dat ze op de EK van start zou gaan. "Ik had als hockeymeisje altijd de droom om in Oranje te spelen, maar ik haalde nooit de hoofdklasse. Dan weet je dat die droom ver weg is. Toen ik het hardlopen serieus ging oppakken, begon het wel te kriebelen. Mijn ouders dachten: droom maar lekker verder. Dat ik nu in het tenue van Nederland mag lopen, is een droom die uitkomt."

Bij de Marathon van Rotterdam finishte Nienke Brinkman als tweede in een Nederlands record. Foto: ANP

'Op de marathon dwalen mijn gedachtes weleens af'

Met een vijfde plek op de Europese ranglijst is Brinkman een van de favorieten voor een medaille in München. Daar is ze zelf niet zo mee bezig. "Ik ben niet gefocust op de doelen zelf, ik wil vooral mezelf uitdagen, beter worden dan mijn vorige ik." Daarnaast zal de marathon op de EK vooral een tactisch spel worden en draait het minder om de tijd. "Dat spelletje wil ik zo goed mogelijk spelen."

Dat tactische spelletje speelt ze soms al met haar trainer Benjamin Ueltschi, voorheen de coach van het universiteitsgroepje. "Dan gaan we samen hardlopen en loopt hij ineens bij me weg", vertelt ze. "Zo oefenen we hoe ik daarop reageer. Dat is ook vooral mentaal, maar ik ben wel een koele kikker."

Het succes heeft Brinkman naar eigen zeggen mede te danken aan trailrunning (hardlopen over veelal heuvelachtig terrein en onverharde paden), de discipline die ze naast de marathon beoefent. "Ik voel dat deze combinatie werkt voor mij. Zolang het goed gaat, blijf ik groeien."

Het trailrunnen houdt haar bij de les, want de kans dat je valt is altijd aanwezig. "Dat wil je absoluut niet", zegt ze. "Daardoor ben je heel gefocust aan het hardlopen. Op de marathon dwalen mijn gedachtes nog weleens af."

Nienke Brinkman na het winnen van een trailmarathon in het Spaanse Zegama. Foto: Getty Images

'Mijn leven is niet zo veel veranderd'

Naast het hardlopen houdt Brinkman bewust deels vast aan haar oude leven. Ze woont nu in Zwitserland om haar promotieonderzoek voor geofysica af te ronden, maar soms traint ze nog mee met haar hardloopgroepje van de universiteit. "Alleen moeten sommige trainingsmaatjes nu eerder afhaken als we samen trainen."

Na de marathon van Rotterdam nam ze bewust een week vrij van haar werk, want de toenemende bekendheid en populariteit is iets waar ze nog aan moet wennen. "Ik ben wel blij dat er in mijn dagelijkse leven niet zo veel is veranderd. Ik heb bewust de keuze gemaakt om terug te gaan naar mijn oude leven."

Brinkman zit in de laatste fase van haar promotieonderzoek. Samen met haar hardloopcarrière is dat een "pittige combinatie". "Het einde is in zicht, maar het is lastig te combineren", geeft ze toe. "Al vind ik het fijn dat ik altijd terug kan naar mijn routine. Ik zal eraan moeten wennen dat mijn leven af en toe wat hectischer zal zijn."

"Hierna wil ik me graag gaan focussen op alleen het hardlopen. Ik wil ontdekken hoe het is als ik me helemaal focus op de sport. Misschien verveel ik me helemaal kapot, maar misschien gaat het juist heel goed."

De EK atletiek in München begint maandag, wanneer direct de marathon wordt gelopen. In de hitte is om 10.30 uur de start voor de vrouwen en beginnen de mannen om 11.30 uur. Het toernooi duurt tot en met 21 augustus.