Philadelphia Phillies heeft het contract van Didi Gregorius ontbonden. De 32-jarige Amsterdammer speelde sinds eind 2019 voor de club uit de Major League Baseball (MLB).

Interim-manager Rob Thomson van de Phillies spreekt van een "moeilijke beslissing" om te breken met Gregorius. "Ik heb heel veel respect voor hem, hij is heel lang een heel goede speler geweest. Doordat we meerdere opties hebben, is hij het kind van de rekening geworden", licht Thomson toe via de officiële kanalen van de club. "Maar dat betekent niet dat hij een slechte speler is. De laatste tijd heeft hij aan slag alleen niet zoveel gebracht als normaal."

In 63 wedstrijden produceerde Gregorius dit seizoen 45 honkslagen, waaronder slechts één homerun. Vorig seizoen sloeg hij de bal dertien keer over de hekken. In zijn beste seizoen bij de New York Yankees deed hij dat nog 27 keer.

Begin 2021 tekende Gregorius nog een tweejarig contract bij de Philadelphia Phillies dat voorziet in een totaalbedrag van 28 miljoen dollar (27,3 miljoen euro). Daarvan heeft de Amsterdammer nog 5 miljoen dollar tegoed.

De honkballer kan nu als zogeheten 'free agent' bij een andere club in de MLB een contract tekenen.