Basketbalsters van Phoenix Mercury en Connecticut Sun zijn donderdag voorafgaand aan hun onderlinge wedstrijd 42 seconden stil geweest vanwege de celstraf die Brittney Griner in Rusland kreeg opgelegd.

Griner werd eerder op de dag veroordeeld tot negen jaar cel voor het opzettelijk bezitten en smokkelen van in Rusland verboden drugs. Haar medespelers bekeken de rechtszaak vanuit de kleedkamer in Connecticut, melden Amerikaanse media.

De 31-jarige Amerikaanse is in de WNBA, de Amerikaanse vrouwenbasketbalcompetitie, een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze speelt daar met rugnummer 42, het aantal seconden dat de basketbalsters stil waren. Verschillende spelers van beide WNBA-teams kregen tranen in de ogen. Toeschouwers scandeerden na afloop van de stilte: "Breng haar terug!"

Coach Vanessa Nygaard van Phoenix Mercury sprak van een "heel emotionele dag voor het hele team". "Maar we wisten dat we niet moesten hopen op het juridische systeem in Rusland. We willen simpelweg dat ze terugkeert naar huis."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de 42 seconden stilte voor Brittney Griner.

Biden vindt celstraf Griner onaanvaardbaar

President Joe Biden noemde de lange celstraf voor Griner donderdag in een verklaring "onaanvaardbaar". Hij riep Rusland op haar onmiddellijk vrij te laten, "zodat ze bij haar vrouw, geliefden, vrienden en teamgenoten kan zijn".

Er bestaat een kans dat Griner onderdeel wordt van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. Maar daar is nog weinig duidelijkheid over.