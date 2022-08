Rinus van Kalmthout heeft zijn aflopende contract bij zijn team Ed Carpenter Racing donderdag met meerdere seizoenen verlengd. Dat betekent dat de 21-jarige Nederlander de komende jaren verzekerd is van deelname aan de IndyCar Series.

Van Kalmthout is bezig aan zijn derde IndyCar-seizoen. In 2020, zijn debuutjaar, eindigde hij in de Harvest Grand Prix in Indianapolis met een derde plek voor het eerst op het podium. Vorig jaar volgde op hetzelfde circuit zijn eerste overwinning.

In totaal stond Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten onder zijn bijnaam 'VeeKay' racet, vier keer op het podium. Twee keer veroverde hij poleposition. Momenteel is hij de nummer elf in de stand.

"Ik ben heel blij dat ik doorga bij Ed Carpenter Racing. Het is de juiste keuze om bij ECR te blijven, hier voel ik me goed bij", zegt Van Kalmthout over zijn contractverlenging.

"Aangezien het huidige seizoen nog loopt, is het fijn om zekerheid te hebben. Ik ga ervan uit dat deze nieuwe verbintenis het personeel van ECR, van engineers tot monteurs, ook een boost geeft. Ik blijf samen met hen bouwen aan iets moois."

Van Kalmthout verblijft momenteel in Nashville, waar hij zich voorbereidt op de veertiende race van het IndyCar-seizoen. Daarna volgen nog drie Grands Prix.