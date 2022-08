Andrea Dovizioso stopt begin volgende maand met MotoGP. De vijftienvoudig Grand Prix-winnaar heeft donderdag aangekondigd dat hij na de Grand Prix van San Marino met pensioen gaat.

De 36-jarige Dovizioso kondigde eind 2020 ook al aan dat hij zou stoppen. Nog geen jaar later keerde de Italiaan alweer terug om te gaan rijden voor het satellietteam van Petronas Yamaha SR.

Die terugkeer werd geen succes. Hij eindigde sinds zijn rentree geen enkele keer in de top tien en staat dit jaar na elf races op de 22e plaats in het kampioenschap. Omdat hij het plezier in het racen is verloren, stopt hij na zijn thuisrace op Misano op 4 september.

Dovizioso eindigde in 2017, 2018 én 2019 als tweede in het wereldkampioenschap, telkens achter de Spanjaard Marc Márquez. In 2004 werd hij wereldkampioen in de 125cc-klasse.

Regerend kampioen Fabio Quartararo staat na elf races bovenaan in het MotoGP-kampioenschap. Dit weekend keren de coureurs na ruim een maand zomerstop terug voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.