Lorena Wiebes verruilt Team DSM na dit seizoen voor SD Worx, zo maakt de Nederlandse ploeg woensdag bekend. De succesvolle sprinter tekende een contract voor drie jaar bij de wielerploeg.

"Ik kijk met trots terug op een leerzame en zeer succesvolle tijd bij Team DSM. Ik probeer er nog een succesvolle resterende termijn van dit seizoen van te maken", zegt de 23-jarige Wiebes. Ze behaalde alleen dit seizoen al zeventien overwinningen, waaronder twee etappes in de Tour de France Femmes.

Wiebes zou nog tot en met 2024 voor Team DSM rijden. Door een beter aanbod van SD Worx mocht ze haar contract eerder ontbinden bij de ploeg waar ze sinds 2020 (toen Sunweb) voor uitkomt.

"Al jaren droomde ik ervan om deel uit te kunnen maken van 's werelds beste UCI-vrouwenteam met meerdere wereldtoppers aan wie ik me ook kan optrekken", vertelt Wiebes. "Ik had in principe graag bij mijn huidige team willen blijven, maar kreeg van SD Worx een aanbieding die veel mogelijkheden biedt."

Bij SD Worx zijn meerdere Nederlandse rensters actief, onder wie Demi Vollering en Chantal van den Broek-Blaak. Ook de Belgische Lotte Kopecky, winnares van de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche, maakt deel uit van de ploeg.

Lorena Wiebes viert een van haar overwinningen in de Tour de France Femmes. Lorena Wiebes viert een van haar overwinningen in de Tour de France Femmes. Foto: Getty Images

'We willen op alle terreinen meedoen om de overwinning'

Erwin Janssen, teammanager van SD Worx, ziet in Wiebes een goede aanvulling op de huidige ploeg. "In de vlakke sprints kwamen we binnen onze huidige ploeg nog snelheid tekort. Wij willen juist op alle terreinen meedoen om de overwinning", zegt Janssen.

"Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints. Wanneer het op pure snelheid aankomt is zij veruit de beste", stelt sportief manager Danny Stam. "Daarnaast komen er steeds meer wedstrijden op de kalender in het vrouwenwielrennen. Dat betekent ook dat we steeds vaker een dubbelprogramma zullen rijden en daar extra in moeten investeren."