Dafne Schippers maakt definitief deel uit van de Nederlandse ploeg voor de EK atletiek in München later deze maand. De equipe bestaat uit liefst 61 atleten: 34 vrouwen en 27 mannen.

Schippers sloot eind juni al uit deel te nemen aan de WK (die vorige maand plaatsvonden in het Amerikaanse Eugene). De meervoudig wereldkampioene kampte de afgelopen seizoenen met chronische rugklachten en is momenteel weer op zoek naar haar oude niveau.

Andere blikvangers in de EK-ploeg zijn Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia, Nadine Visser, Jessica Schilder en Nienke Brinkman. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die vorig jaar respectievelijk zilver en brons veroverden op de zevenkamp bij de Olympische Spelen van Tokio, doen ook mee in München.

Vetter pakte vorige maand bij de WK ook zilver. Nadien bestond er vanwege de grote belasting twijfel of ze ook zou deelnemen aan de EK, maar nu is die knoop dus doorgehakt.

Nederland pakte vier medailles op WK

Bij de WK in de Verenigde Staten veroverde Nederland vier medailles. Behalve Vetter pakten ook Bol (400 meter horden) en de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter zilver. Schilder won brons bij het kogelstoten.

Met Brinkman heeft Nederland in München op de marathon een medaillekandidate. De 28-jarige atlete eindigde in april als tweede in de marathon van Rotterdam. Met 2.22.51 dook ze bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat.

München organiseert van 11 tot en met 21 augustus een multi-EK. Behalve atletiek staan onder meer wielrennen (weg, baan, mountainbike en BMX), beachvolleybal, turnen, roeien, tafeltennis en triatlon op het programma. De atletiekwedstrijden vinden plaats in het Olympiastadion.

Nederlandse vrouwen op EK atletiek Dafne Schippers (100 meter)

Marije van Hunenstijn (200 meter)

Jamile Samuel (200 meter, 4x100 meter)

Lieke Klaver (200 meter, 400 meter*, 4x400 meter)

Femke Bol (400 meter*, 400 meter horden, 4x400 meter)

Eveline Saalberg (400 meter*, 4x400 meter)

Lisanne de Witte (400 meter*, 4x400 meter)

Maureen Koster (5.000 meter)

Diane van Es (5.000 meter)

Jasmijn Lau (10.000 meter)

Silke Jonkman (10.000 meter)

Nienke Brinkman (marathon)

Jill Holterman (marathon)

Ruth van der Meijden (marathon)

Bo Ummels (marathon)

Zoë Sedney (100 meter horden, 4x100 meter)

Nadine Visser (100 meter horden)

Maayke Tjin A-Lim (100 meter horden)

Britt Weerman (hoogspringen)

Benthe König (kogelstoten)

Jessica Schilder (kogelstoten)

Jorinde van Klinken (kogelstoten, discuswerpen)

Alida van Daalen (discuswerpen)

Anouk Vetter (zevenkamp)

Emma Oosterwegel (zevenkamp)

Sofie Dokter (zevenkamp)

Demi van den Wildenberg (4x100 meter)

Minke Bisschops (4x100 meter)

Naomi Sedney (4x100 meter)

N'ketia Seedo (4x100 meter)

Andrea Bouma (4x400 meter)

Cathelijn Peeters (4x400 meter)

Hanneke Oosterwegel (4x400 meter)

Laura de Witte (4x400 meter)

Nederlandse mannen op EK atletiek Joris van Gool (100 meter, 4x100 meter)

Taymir Burnet (200 meter, 4x100 meter)

Liemarvin Bonevacia (400 meter, 4x400 meter)

Jochem Dobber (400 meter, 4x400 meter)

Djoao Lobles (800 meter)

Tony van Diepen (800 meter, 4x400 meter)

Mike Foppen (5.000 meter)

Benjamin de Haan (10.000 meter)

Koen Smet (110 meter horden)

Tom Hendrikse (marathon)

Ronald Schroër (marathon)

Ramsey Angela (400 meter horden, 4x400 meter)

Nick Smidt (400 meter horden, 4x400 meter)

Douwe Amels (hoogspringen)

Menno Vloon (polsstokhoogspringen)

Rutger Koppelaar (polsstokhoogspringen)

Ruben Rolvink (discuswerpen)

Denzel Comenentia (kogelslingeren)

Rik Taam (tienkamp)

Sven Roosen (tienkamp)

Hensley Paulina (4x100 meter)

Xavi Mo-Ajok (4x100 meter)

Elvis Afrifa (4x100 meter)

Raphael Bouju (4x100 meter)

Terrence Agard (4x400 meter)

Isayah Boers (4x400 meter)

Maarten Emmaneel (4x400 meter)

*Het is toegestaan maximaal vijf gekwalificeerde atleten in te schrijven per onderdeel, maar slechts drie atleten kunnen ook echt deelnemen. Dit geldt niet voor de marathonlopers.