De Amerikaanse NBA-legende Bill Russell is zondag overleden. De voormalige speler van Boston Celtics, die wordt gezien als een van de beste basketballers ooit, is 88 jaar geworden.

Russell maakte in de jaren vijftig en zestig furore bij de Celtics door acht keer op rij kampioen te worden en in totaal elf titels te veroveren. Geen speler ging zo vaak met de titel aan de haal als hij.

In totaal stond Russell twaalf keer in de NBA-finale met de Celtics. De enige keer dat hij met zijn club naast de titel greep was in 1958. Destijds raakte hij tegen St. Louis Hawks bij een onderlinge stand van 2-2 geblesseerd, waarna de Celtics de volgende twee duels verloren.

Russell is onder meer vijfvoudig 'MVP' en twaalfvoudig All-Star in de NBA. De center speelde na zijn Celtics-tijd nog voor Seattle SuperSonics en Sacramento Kings. In 1956 was hij aanvoerder van de ploeg van de Verenigde Staten dat het olympisch goud pakte.

Op de eeuwige ranglijst van meeste kampioenschappen heeft Russell één titel meer dan Sam Jones, die in hetzelfde tijdperk speelde als hij. Generatiegenoten Tom Heinsohn, K.C. Jones, Satch Sanders en John Havlicek volgen met acht kampioenschappen.

"Bill Russell is de grootste kampioen in alle teamsporten. Ik koester mijn vriendschap met hem", zegt NBA-baas Adam Silver. "Ik noemde hem vaak de Babe Ruth van het basketbal, omdat hij zijn tijd vooruit was. Hij was de ultieme winnaar en de volmaakte teamgenoot. Zijn invloed op de NBA zal voor altijd merkbaar zijn."