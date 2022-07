Nyck de Vries is zondag bij de tweede Formule E-race in Londen alsnog op het podium geëindigd. De Nederlander kwam als derde over de finish, nadat hij zaterdag zijn podiumplaats nog was kwijtgeraakt.

De 27-jarige De Vries moest de Braziliaan Lucas di Grassi (eerste) en de Brit Jake Dennis (derde) voor zich dulden. Robin Frijns eindigde als zevende.

Zaterdag werd De Vries eveneens als derde afgevlagd, maar die podiumplaats raakte hij kwijt door een tijdstraf van vijf seconden. De Mercedes-coureur viel daardoor terug naar de zesde plaats.

In het kampioenschap staat De Vries met 106 punten achtste, vlak achter Frijns (110). De leiding is in handen van Stoffel Vandoorne, die zondag als vierde eindigde. De Belg heeft 36 punten voorsprong op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans.

Vorige week verving De Vries in de Formule 1 Lewis Hamilton bij Mercedes in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlander hoopt volgend seizoen op een stoeltje in de koningsklasse van de autosport.

Over twee weken staan in Zuid-Korea de laatste twee races in de Formule E op het programma.