Merel Smulders heeft zondagmiddag bij de WK BMX in Nantes de bronzen medaille veroverd. De Nederlandse zag de zege naar de Amerikaanse Felicia Stancil gaan. Zij versloeg zeer nipt de Zwitserse Inès Claessens.

Laura Smulders, de oudere zus van Merel Smulders, en Manon Veenstra plaatsten zich ook voor de finale, maar konden zich niet mengen in de strijd om de medailles.

Wereldbekerleider Laura Smulders moest met de zevende plaats genoegen nemen, Veenstra passeerde als nummer zes de finish.

Merel Smulders pakte vorig jaar bij de Olympische Spelen in Tokio ook al het brons. In Nantes werd ze al vroeg op achterstand gezet door Stancil en Claessens. De 24-jarige Nederlandse kende een sterk slot, maar kwam toch tekort om nog mee te doen in de strijd om goud.

Titelverdedigster en olympisch kampioene Bethany Shriever uit Groot-Brittannië kwam overigens de halve finale niet door.

Geen Nederlands succes bij de mannen

Bij de mannen werd Niek Kimmann in de halve eindstrijd uitgeschakeld. De olympisch kampioen en tevens titelverdediger kwam in zijn heat niet verder dan de zevende plaats, waar een plek bij de eerste vier vereist was. Kimmann ging uitstekend van start, maar viel daarna snel terug.

Mitchel Schotman bleef eerder op zondag door een valpartij steken in de kwartfinale. Eerder dit weekeinde viel al het doek voor Jay Schippers en Dave van der Burg.

Het goud bij de mannen werd een prooi voor de Zwitser Simon Marquart, die de Brit Kye Whyte en de Fransman Joris Daudet aftroefde.