Nyck de Vries heeft het podium gehaald in de E-Prix van Londen. De 27-jarige Nederlander finishte als derde in de eerste van twee Formule E-races dit weekend in de Britse hoofdstad, achter de Brit Jake Dennis en de Belg Stoffel Vandoorne.

Voor De Vries is het zijn derde podiumplaats van het seizoen. Eerder won hij de openingsrace in Saoedi-Arabië en een wedstrijd in Berlijn.

Vandoorne, teamgenoot van De Vries bij Mercedes, voert het WK-klassement aan. Omdat zijn concurrenten Jean-Éric Vergne en Edoardo Mortara respectievelijk als dertiende en negentiende finishten in Londen, verstevigde hij zijn koppositie.

De Vries staat met 75 punten achterstand op zijn teamgenoot zevende. Zijn landgenoot Robin Frijns (Envision) blijft na een teleurstellende zestiende plaats in Londen op de zesde plek in het klassement staan.

Vorige week verving De Vries in de Formule 1 Lewis Hamilton bij Mercedes in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlander hoopt volgend seizoen op een stoeltje in de koningsklasse van de autosport.

Zondag volgt in de Formule E nog een race in Londen, de veertiende van zestien wedstrijden in het kampioenschap. Over twee weken worden in Zuid-Korea de laatste twee races gehouden.