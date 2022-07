Beitske Visser (rechts op de foto) heeft zaterdag in de W Series haar tweede podiumplaats van het seizoen behaald. De 27-jarige coureur uit Friesland eindigde in Hongarije als derde, achter de Britse Alice Powell en Jamie Chadwick.

Visser was begin dit seizoen al een keer derde geworden in de openingsrace in Miami. De Nederlandse had zich op de Hungaroring als tweede gekwalificeerd achter Powell, die vanaf poleposition haar eerste zege van het jaar boekte.

Chadwick, die de eerste zes races allemaal had gewonnen, startte vanaf de vijfde plek. De 24-jarige Britse rukte in de race op naar de tweede plaats, maar ze wist Powell niet te passeren.

In 2019 werd Chadwick de eerste kampioene in de W Series. Vorig jaar prolongeerde ze haar titel. Visser eindigde in 2019 als tweede in het kampioenschap; vorig jaar werd ze achtste.

Chadwick koerst met 143 punten onbedreigd af op haar derde wereldtitel. Powell en Visser volgen als tweede en derde met allebei 68 punten. Het seizoen telt nog vier races, waarvan twee eind oktober in Mexico-Stad.