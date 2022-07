Handbalster Estavana Polman verlaat Esbjerg en maakt de overstap naar Nykøbing Falster. De Oranje-international tekent een contract voor één seizoen, maakt de club dinsdag bekend.

De 29-jarige Polman maakte zaterdag via sociale media al bekend dat ze zou vertrekken bij Esbjerg, waarvoor ze sinds 2013 uitkwam en topscorer aller tijden is. Afgelopen seizoen kwam ze in conflict met de leiding van de club, waardoor ze op een zijspoor belandde en zelfs niet meer met de ploeg mocht trainen.

"NFH is een club waarvoor ik altijd heb willen spelen. Ik houd van de sfeer hier", zegt de routinier over haar nieuwe club. Ze wordt in Nykøbing ploeggenote van mede-international Nikita van der Vliet.

Hoofdcoach Jakob Larsen van Nykøbing Falster toonde zich enthousiast over de komst van de opbouwspeelster. "Estavana heeft een geweldig inzicht en geweldige schotkracht. Met haar creativiteit kunnen we nieuwe dimensies toevoegen aan ons aanvalsspel. Tegelijkertijd zal zij met haar jarenlange ervaring ook kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze jonge speelsters."

Polman speelde 144 interlands voor Oranje en kwam uit op de Olympische Spelen van 2016, maar miste de Spelen van 2021 door een blessure. Ook kwam ze in actie op drie WK's en twee EK's. Op het WK van 2019 won ze goud met Oranje.