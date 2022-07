Oud-honkballer Win Remmerswaal is op 68-jarige leeftijd overleden, meldt de KNBSB dinsdag. De Nederlander was de eerste in Europa opgeleide honkballer die het in de Verenigde Staten tot het hoogste professionele niveau schopte.

Remmerswaal leefde in een verzorgingstehuis nadat hij in 1997 een beroerte had gekregen.

De in Den Haag geboren pitcher speelde twee seizoenen voor de hoofdmacht van Boston Red Sox. Hij debuteerde op 3 augustus 1979 in een wedstrijd tegen Milwaukee Brewers.

Uiteindelijk bleef zijn carrière op het hoogste niveau beperkt tot twee seizoenen Daarna maakte een chronische blessure aan zijn werparm verder spelen voor de Red Sox onmogelijk. Hij kwam tot in totaal 22 wedstrijden.

Nadat zijn contract in Boston was beëindigd, speelde Remmerswaal nog op een lager niveau verder. Zo was hij actief in Puerto Rico en Italië. Als trainer had hij een jaar de Amsterdam Pirates onder zijn hoede.

Remmerswaal speelde ook voor het Nederlands team, waarvoor hij in 1972 voor het eerst werd geselecteerd. Een jaar later veroverde hij in Haarlem de Europese titel met Oranje.