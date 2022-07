Niek Kimmann staat komend weekend zonder wedstrijdritme op de startheuvel van de WK BMX in Nantes. De 26-jarige Nederlander hoopt zich te herpakken na een periode waarin hij de luwte opzocht.

Sinds zijn winst op de Olympische Spelen van Tokio had Kimmann gerekend op de onvermijdelijke "olympische dip", die maar niet kwam. Eind mei constateerde hij alsnog dat "de pijp leeg" was. Een dag geen zin om te BMX'en werd een week en hij nam gas terug.

Zijn gouden plak was een van de meest aansprekende verhalen van de Spelen. Zijn titel werd omgeven door dramatiek: er was het ongeval, de aanrijding met een official die hem bijna deelname kostte. Er waren de tranen omdat hij dacht aan zijn maatje Jelle van Gorkom, de winnaar van olympisch zilver in 2016 die door een zwaar ongeval zijn sport niet meer kan beoefenen.

Met de bij de botsing opgelopen knieblessure werd Kimmann drie weken na de Spelen op Papendal ook nog voor de tweede keer wereldkampioen. De dokter had hem afgeraden te starten, maar de kans op een wereldtitel op de 'eigen' baan in Arnhem hield hem op de been.

"Het is een beetje wielrenners eigen: doorfietsen, ook al worden ze met ducttape bij elkaar gehouden", aldus Kimmann. "Bovendien wist ik dat ik erna drie maanden rust zou nemen."

Niek Kimmann veroverde vorig jaar olympisch goud. Niek Kimmann veroverde vorig jaar olympisch goud. Foto: ANP

Kimmann reed wedstrijden in VS

Na die drie maanden voelde Kimmann zich als een lang opgesloten stier die een rode lap voor zich ziet. Hij wilde naar de Verenigde Staten, waar de wedstrijden uit de USA National Series hem als kind al aanspraken. "Je hebt in onze sport eigenlijk vijf 'majors': de Spelen, het WK, EK, de wereldbeker en de Grands, de finale van het Amerikaanse seizoen en het enige dat ik nog niet gewonnen heb", zegt hij.

Drie keer reisde Kimmann af naar de VS. "Ik sta derde, maar het komt aan op de Grands, die eind november in Tulsa zijn. Die titel is me veel waard, misschien nog meer dan een wereldtitel."

Daar wil hij niet mee zeggen dat de titelstrijd in Nantes voor hem een tussendoortje is. Al zijn er twijfels over de vorm na een periode van inactiviteit en is de kleine baan, speciaal neergelegd in het stadscentrum, gemaakt voor de thuisrijders. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik in topvorm ben, maar ik zit er ook weer niet zo ver vandaan. Ik ga er het beste van maken, in het hol van de leeuw. De Fransen zijn favoriet."

Kimmann benutte de wedstrijdloze tijd om wat te klussen aan zijn nieuwe huis in Heteren, om de bruiloft van coach Liam Phillips (de man die hem naar olympisch goud leidde) in Engeland te bezoeken en om "het leven weer op de rit te krijgen". Veranderd is hij door het behalen van de olympische titel zeker niet. "Eén wedstrijd definieert niet wie je bent."

De Nederlandse ploeg op het WK BMX bestaat naast Kimmann uit Dave van der Burg, Mitchel Schotman, Jay Schippers, Laura Smulders, Merel Smulders, Judy Baauw en Manon Veenstra. Het WK duurt van vrijdag tot en met zondag.