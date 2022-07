De kampioensgordel die bokslegende Muhammad Ali in 1974 bemachtigde, heeft bij een veiling in Texas 6,18 miljoen dollar (ruim 6 miljoen euro) opgebracht. Het is een van de hoogste bedragen ooit voor een dergelijk sportitem.

Jim Irsay, de eigenaar van Americanfootballclub Indianapolis Colts, heeft het item gekocht. Hij neemt het over van de Amerikaanse zakenman Troy Kinunen, die meer items met betrekking tot Ali in zijn bezit heeft.

Irsay laat de befaamde kampioensgordel een tour door de Verenigde Staten maken. Zo wordt de riem op 2 augustus tentoongesteld in Chicago en een week later in Indianapolis.

Ali werd in 1974 voor de tweede keer wereldkampioen. De in 2016 overleden Amerikaan versloeg wereldkampioen George Foreman in het toenmalige Zaïre in een gevecht dat bekend werd onder de naam 'The Rumble in the Jungle'. Uiteindelijk raakte Ali de titel in 1978 kwijt, toen hij verloor van Leon Spinks.

Bij de veiling in Texas werd ook de rode jas geveild die Ali droeg voorafgaand aan zijn legendarische gevecht met Joe Frazier in 1971. Dat item werd voor ruim 340.000 euro van de hand gedaan.