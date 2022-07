De raad van de mondiale atletiekbond World Athletics heeft de introductie van een herkansingsronde goedgekeurd voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De extra ronde geldt voor alle loopnummers van de 200 meter tot en met de 1.500 meter.

In het nieuwe format krijgen atleten die zich niet via de series hebben geplaatst voor de halve finales een tweede kans om zich te kwalificeren. De nieuwe opzet vervangt het huidige systeem waarin atleten nog door kunnen gaan via de beste tijd in aanvulling op degenen die zich al hebben geplaatst.

De loopnummers krijgen daardoor vier rondes. Het zorgt ervoor dat iedere atleet bij deze onderdelen in ieder geval twee keer in actie komt op de Olympische Spelen.

De herkansingen worden niet ingevoerd op de 100 meter. Op dat nummer zijn al voorronden. Ook bij de langere afstanden komt er geen extra ronde. De noodzaak van voldoende hersteltijd tussen de nummers maakt de invoering onhaalbaar.

"Na overleg met de atleten en de uitzendgerechtigden geloven we dat dit een vernieuwing is die de kwalificatie van atleten duidelijker maakt", zegt voorzitter Sebastian Coe van World Athletics.

"De herkansingsronde zal de sport meer aandacht geven tijdens de Olympische Spelen en wordt heel zorgvuldig ingepland, zodat ieder nummer op het programma genoeg aandacht houdt."