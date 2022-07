Nadine Visser baalt er enorm van dat ze in de nacht van zondag op maandag voor het eerst in vijf jaar de finale miste op de WK atletiek. De Nederlandse zag menig een concurrent een persoonlijk record en zelfs een wereldrecord lopen in het Hayward Field Stadium in Eugene, terwijl ze zelf niet in de buurt kwam van haar toptijd.

"Ik was scherp en dacht dat ik goed liep. Na de race keek ik hoopvol naar het scorebord, maar ik ging niet zo hard als ik dacht. Dat zegt wel iets over mijn vorm. Die is blijkbaar toch niet zo goed", aldus Visser, die 12,66 klokte in de halve finales.

De 27-jarige Visser had haar persoonlijk record van 12,51 moeten verbeteren om de finale te halen. Er werd de hele avond bizar hard gelopen, met als uitschieter de nieuwe wereldkampioen Tobi Amusan. De Nigeriaanse snelde in de halve finales naar een wereldrecord (12,12) en liep in de finale nog harder (12,06). Die tweede tijd telt alleen niet, omdat er te veel rugwind was in het stadion.

"Het niveau was niet normaal", concludeerde Visser. "Ook meiden die de finale niet haalden liepen lijpe persoonlijke records. Maar ik dus niet."

Nadine Visser klokte 12,66 in de halve finales. Nadine Visser klokte 12,66 in de halve finales. Foto: ANP

'De Nigeriaanse vrouwen werden gek'

Visser zat met de concurrentie te wachten voor haar serie in de halve finales toen de 25-jarige Amusan de wereldrecordtijd van 12,12 liep. "Ik wilde eigenlijk geen tijden weten, maar dit was onmogelijk te negeren. Andere atleten keken op een scherm en ik hoorde hun verbazing. Er waren twee Nigeriaanse vrouwen bij, zij werden gek."

Visser had toen nog de hoop dat ze zich kon mengen in de strijd om de medailles. Ze wilde harder dan ooit, maar dat lukte niet.

"In de toekomst zal dat wel moeten. Voor nu is dit een enorme domper, voor het eerst in jaren niet in de finale. Ik ga er vanuit dat ik volgende maand op de EK wel op mijn best ben. Maar ja, dat was ik liever hier geweest."

Snelste tijden ooit op de 100 meter horden 1. Tobi Amusan (Nigeria) - 12,12 (2022)

2. Kendra Harrison (VS) - 12,20 (2016)

3. Yordanka Donkova (Bulgarije) - 12,21 (1988)

4. Yordanka Donkova (Bulgarije) - 12,21 (1988)

4. Kendra Harrison (VS) - 12,24 (2016)

6. Ginka Zagorcheva (Bulgarije) - 12,25 (1987)