De eerste WK-finale in de carrière van polsstokhoogspringer Menno Vloon is uitgelopen op een teleurstelling. De Nederlander kwam in de nacht van zondag op maandag niet over de aanvangshoogte van 5,55 meter en daarmee was hij uitgeschakeld in Eugene.

De 28-jarige Vloon sprong vrijdag in de kwalificaties nog overtuigend 5,75 met nieuwe stokken die hij in de Verenigde Staten heeft aangeschaft. Zijn oude stokken kreeg hij op Schiphol niet mee in het vliegtuig.

Na die kwalificaties was Vloon hoopvol voor de finale, maar hij kreeg niet eens een hoogte op het scorebord. Probleem was dat hij telkens niet goed uitkwam bij de insteekbak.

"Ik heb geen flauw idee hoe dat kan", baalde Vloon. "Er was hier veel mogelijk. Ik ging voor een medaille, maar ik ga naar huis met de laatste plek in de finale."

Het ging in de finale tot drie keer toe mis bij Menno Vloon. Het ging in de finale tot drie keer toe mis bij Menno Vloon. Foto: ANP

Vloon stelde ook in olympische finale teleur

Vloon, die met 5,96 meter houder van het Nederlands record is, bereikte vorig jaar ook al de olympische finale in Tokio, maar ook toen lag hij al snel uit de wedstrijd.

De Noord-Hollander kwam toen nog wel over de aanvangshoogte van 5,55 meter, waarna drie pogingen op 5,70 mislukten.

De finale van het polsstokhoogspringen is op dit moment nog bezig.