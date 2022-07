Nadine Visser is er in de nacht van zaterdag op zondag niet in geslaagd de finale te bereiken op de 100 meter horden op de WK in Eugene. De Nederlandse redde het niet in de halve finales, terwijl de Nigeriaanse Tobi Amusan een wereldrecord liep.

Amusan klokte 12,12 en dook daarmee dik onder de oude recordtijd van Kendra Harrison (12,20). De Amerikaanse liep die tijd in juli 2016.

Visser eindigde met een tijd van 12,66 als derde in haar serie en dat was niet genoeg om door te gaan. Op de vorige twee WK's, in 2017 en 2019, en op de Spelen in Tokio haalde de Nederlandse wel de eindstrijd.

De finale van de 100 meter horden is vannacht om 4.00 uur.

